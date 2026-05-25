Новости

Российский МИД анонсировал «последовательные» и «системные» удары по предприятиям ВПК и «центрам принятия решений» в Киеве

The Insider
Фото: ДСНС України

Российское министерство иностранных дел в понедельник, 25 мая, выступило с заявлением, в котором анонсировало новые удары по «предприятиям украинского ВПК» и «центрам принятия решений». Иностранцев призвали эвакуироваться из столицы Украины. 

Поводом, по версии ведомства, стала атака беспилотников на здание общежития Старобельского профессионального колледжа в Луганске. Она произошла в ночь на 23 мая. По последним данным, в результате погиб 21 человек. 

«Всё это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», — говорится в заявлении дипломатического ведомства. 

МИД РФ также перечисляет, что целями могут стать места проектировки и производства беспилотников, центры подготовки специалистов БПЛА, а также «центры принятия решений» и «командные пункты». 

Российское ведомство также призвало иностранных граждан — в частности, персонал дипмиссий и представительств международных организаций — «как можно скорее покинуть город» в связи с тем, что «вышеуказанные [военные] объекты рассредоточены по всему Киеву». Жителей столицы также предупредили «не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры».

После удара по колледжу в Старобельске российские военные уже наносили «удар возмездия» по Киеву и Киевской области. В ночь на воскресенье, 24 мая, ВС РФ атаковали Украину беспилотниками и ракетами (в том числе с применением баллистической ракеты средней дальности «Орешник»). 

Перед массированной атакой на Киев Владимир Путин также обвинил ВСУ в «террористическом» ударе по Старобельску и сказал, что поручил Минобороны «подготовить ответ» на этот удар. О готовящемся ударе с возможным применением «Орешника» предупреждали тогда украинские и западные разведслужбы. 

Только в Киеве в результате пострадали по меньшей мере 87 человек и погибли еще двое. В городе частично разрушены несколько жилых домов и получили повреждения ряд культурных учреждений. Российское Минобороны тогда отчиталось, что целью ударов стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

