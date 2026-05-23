Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске увеличилось до 18 — МЧС РФ

Евгений Биятов / РИА «Новости»

Спасатели обнаружили на месте разрушенного колледжа в Старобельске в аннексированной Луганской области тела еще шести жертв, сообщили в МЧС РФ. Общее количество погибших достигло 18. По предварительным данным, еще три человека могут оставаться под завалами. Подают ли они признаки жизни, не уточняется. Всего в результате атаки ранены более 40.

Как утверждают местные власти, накануне украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского педагогического университета. В момент атаки в зданиях находились более 80 человек в возрасте от 14 лет. Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник опубликовал список 11 погибших. Самому старшему из них 21 год, самому младшему — 19.

Глава расследовальской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев подтверждает, что удар ВСУ пришелся по зданиям образовательного учреждения, из-за чего погибли и пострадали студенты.

Генштаб ВСУ накануне подтвердил удар по Старобельску. В заявлении утверждалось, что целью атаки был штаб спецподразделения «Рубикон». 

