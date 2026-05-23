При ударе по колледжу в Старобельске погибли 10 человек. Захарова пригласила иностранных журналистов посетить оккупированный город

Глава CIT Руслан Левиев утром 23 мая пишет, что, судя по собранным некрологам погибших в Старобельске и спискам пропавших без вести, в атакованных зданиях действительно находились студенты, а не военные.

«Пока что ни на одном фото или видео с места событий не видно каких-либо признаков военного объекта, штаба „Рубикона“. Сейчас можно уже с уверенностью говорить, что удар ВСУ действительно пришелся по зданиям педагогического колледжа, в результате чего есть погибшие и пострадавшие студенты».

Генштаб ВСУ накануне подтвердил удар по Старобельску. В заявлении утверждалось, что целью атаки был штаб спецподразделения «Рубикон».

МИД России обвинил ВСУ в целенаправленной атаке на гражданский объект. «Киевскому режиму нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну — все обострения и все последствия подобных преступлений», — заявил Владимир Путин.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания совбеза ООН назвал удар по колледжу в Старобельске «военным преступлением». Он сделал также следующие заявления:

«Западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением».

«Ряд стран, сидящих за этим столом, являются основными поставщиками оружия режиму Зеленского и не скрывают, что считают это своим правом. Вы должны знать, что таким образом оправдываете и соучаствуете в актах терроризма, подобных совершенному в ночь на сегодня. И ответственность за эти решения и преступления будет неминуема».

«Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день».

«Представители европейских стран не считают детей и молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство организует поездку в Старобельск для иностранных журналистов, аккредитованных в Москве.