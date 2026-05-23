При ударе по колледжу в Старобельске погибли 10 человек. Захарова пригласила иностранных журналистов посетить оккупированный город

Число погибших в результате удара по общежитию колледжа в оккупированном Старобельске Луганской области достигло 10 человек, сообщает «управление МЧС России по ЛНР». На месте продолжается разбор завалов.
Обновление: «глава ЛНР» Леонид Пасечник опубликовал список погибших. В нем уже одиннадцать человек: восемь девушек и три юноши. Все они 2004–2007 годов рождения. В списке раненых — 41 фамилия. Еще 10 человек числятся пропавшими без вести.
Накануне, 22 мая, власти «ЛРН» сообщили, что украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. В зданиях в это время находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
Глава CIT Руслан Левиев утром 23 мая пишет, что, судя по собранным некрологам погибших в Старобельске и спискам пропавших без вести, в атакованных зданиях действительно находились студенты, а не военные.
«Пока что ни на одном фото или видео с места событий не видно каких-либо признаков военного объекта, штаба „Рубикона“. Сейчас можно уже с уверенностью говорить, что удар ВСУ действительно пришелся по зданиям педагогического колледжа, в результате чего есть погибшие и пострадавшие студенты».
Генштаб ВСУ накануне подтвердил удар по Старобельску. В заявлении утверждалось, что целью атаки был штаб спецподразделения «Рубикон».
МИД России обвинил ВСУ в целенаправленной атаке на гражданский объект. «Киевскому режиму нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну — все обострения и все последствия подобных преступлений», — заявил Владимир Путин.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания совбеза ООН назвал удар по колледжу в Старобельске «военным преступлением». Он сделал также следующие заявления:
- «Западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением».
- «Ряд стран, сидящих за этим столом, являются основными поставщиками оружия режиму Зеленского и не скрывают, что считают это своим правом. Вы должны знать, что таким образом оправдываете и соучаствуете в актах терроризма, подобных совершенному в ночь на сегодня. И ответственность за эти решения и преступления будет неминуема».
- «Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день».
- «Представители европейских стран не считают детей и молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство организует поездку в Старобельск для иностранных журналистов, аккредитованных в Москве.