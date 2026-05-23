Зеленский: Россия готовит удар «Орешником» по Украине. Ранее Путин пригрозил ответом на атаку по колледжу в «ЛНР»

The Insider
Россия готовит комбинированный удар по Украине с применением различных видов вооружения, в том числе баллистической ракеты «Орешник», утверждает президент Владимир Зеленский. Он сослался на доклад украинской разведки, а также информацию от американских и европейских партнеров:

«Важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги начиная с сегодняшнего вечера. Российское безумие действительно безгранично, поэтому, пожалуйста, берегите жизни — пользуйтесь укрытиями. Если России позволено уничтожать жизни в таких масштабах, то никакие соглашения не удержат от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти. Мы готовим ПВО настолько, насколько это возможно, и будем совершенно справедливо отвечать на каждый российский удар. Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет».

В Москве на это пока не отреагировали. Накануне, 22 мая, Владимир Путин обвинил ВСУ в «террористическом» ударе по зданиям педагогического колледжа в Старобельске на территории аннексированной Луганской области. В результате атаки погибли как минимум 18 человек. Согласно опубликованным спискам речь идет о студентах в возрасте от 19 до 21 года. Российский лидер предложил Минобороны подумать об ответе.

ВС РФ впервые применили ракетный комплекс средней дальности «Орешник» в конце 2024 года при атаке на Днепр. Спустя год в Москве объявили, что система заступила на боевое дежурство в Беларуси. В начале 2026-го Россия также запустила эту ракету по Львовской области. В Минобороны РФ удар назвали ответом на якобы имевший место налет украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области.

