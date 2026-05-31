Украинские дроны атаковали Саратовский НПЗ, нефтебазу под Ростовом и нефтетранспортный узел в Кировской области

По словам очевидцев, около трех часов ночи в Саратове прогремела серия взрывов и были слышны сирены воздушной тревоги. Спустя примерно полтора часа наступило затишье, однако около шести утра жители вновь сообщили о взрывах, связанных как с ударами беспилотников, так и с работой средств противовоздушной обороны и перехватчиков. На опубликованных кадрах видны несколько очагов возгорания и густой столб дыма над территорией завода.

Официально последствия атаки власти Саратовской области пока не раскрывали. Губернатор Роман Бусаргин заявил лишь, что в регионе были поражены объекты гражданской инфраструктуры, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Ранее он также сообщал об угрозе атаки беспилотников.