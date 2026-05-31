Украинские дроны атаковали Саратовский НПЗ, нефтебазу под Ростовом и нефтетранспортный узел в Кировской области

Саратовский НПЗ
В ночь на 31 мая украинские беспилотники атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. По данным мониторинговых Telegram-каналов и опубликованным местными жителями фото и видео, на территории предприятия вспыхнул крупный пожар. Это подтверждается сервисом отслеживания возгораний NASA Firms.
По словам очевидцев, около трех часов ночи в Саратове прогремела серия взрывов и были слышны сирены воздушной тревоги. Спустя примерно полтора часа наступило затишье, однако около шести утра жители вновь сообщили о взрывах, связанных как с ударами беспилотников, так и с работой средств противовоздушной обороны и перехватчиков. На опубликованных кадрах видны несколько очагов возгорания и густой столб дыма над территорией завода.
Официально последствия атаки власти Саратовской области пока не раскрывали. Губернатор Роман Бусаргин заявил лишь, что в регионе были поражены объекты гражданской инфраструктуры, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Ранее он также сообщал об угрозе атаки беспилотников.
Саратовский НПЗ входит в структуру «Роснефти» и считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов европейской части России. По подсчетам издания «Вот Так», это уже как минимум 16-я атака на Саратовский НПЗ с начала ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Украинские каналы пишут, что 14-я.
Нефтебаза в Ростовской области
Также в ночь на 31 мая сообщалось об атаке на нефтебазу в поселке Матвеев Курган Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсар заявил, что после падения обломков беспилотника загорелось топливное хранилище частного предприятия, работающего с сельхозпроизводителями.
«Жители прилегающих частных домов эвакуированы в целях обеспечения безопасности. Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте, прибыл пожарный поезд, начал тушить пожар», — сообщил Слюсар.
О пострадавших в результате атак в Саратовской и Ростовской областях на момент публикации не сообщалось.
Кировская область
Еще одной целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция «Лазарево» в Кировской области, входящая в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти». Об ударе по объекту сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
По его словам, станция используется для транспортировки нефти из Западной Сибири на российские НПЗ и к экспортным терминалам на Балтике. ЛПДС расположена примерно в 1200 километрах от границы с Украиной. После атаки над объектом был зафиксирован густой столб черного дыма. Эта атака пока не подтверждена независимыми источниками, нет следов возгорания на NASA Firms, возможно, удар был после утреннего мониторинга приборами на спутниках.
Официально российские власти об ударе по станции не говорили. Губернатор Кировской области Александр Соколов написал, что «атаковано предприятие на территории Уржумского района», и пригрозил ответственностью за распространение фото, видео и любой информации об атаках БПЛА и последствиях.