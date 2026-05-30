В ходе атаки на Таганрог были уничтожены комплекс «Искандер» и два самолета Ту-142 — командующий Силами беспилотных систем Украины

В ходе ночной атаки на Таганрог Ростовской области были уничтожены российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и два дальних противолодочных самолета Ту-142. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (позывной «Мадяр») в своем Telegram-канале.

По его словам, Ту-142 были поражены на военном аэродроме в Таганроге. Самолеты этого типа созданы на базе стратегического бомбардировщика Ту-95 и предназначены для борьбы с подводными лодками. Комплекс «Искандер», как утверждает Бровди, был уничтожен на пусковой позиции в болотистой местности в окрестностях Таганрога.

«Визит вежливости в Таганрог осуществлен Птицами 1 ОЦ СБС», — написал он.

Командующий также заявил, что последствия удара не ограничились этими целями. «Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей — на воде тоже хорошо прикуривало. Видео позже», — сообщил Бровди. По его словам, операция проводилась при координации «недавно созданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем».