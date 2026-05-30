В ночь на 30 мая Таганрог подвергся атаке беспилотников. По данным местных властей, в результате попадания одного из дронов в частный жилой дом ранения получили два человека — мужчина и женщина.

Несколько ударов пришлись по территории таганрогского порта. Там возник пожар на танкере, а также загорелись резервуар с топливом и административное здание. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что информации о пострадавших в порту не поступало. Установить, что за танкер загорелся, пока не удалось, ни один из танкеров в порту не подавал сигналов AIS. По опубликованным в украинских СМИ видео The Insider удалось установить, что судно стояло в ремонтном бассейне порта.

Позже мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что пожар в порту удалось ликвидировать. По ее словам, разлива нефтепродуктов не произошло.

Украинский OSINT-проект Exilenova+ пишет, что взрывы во время атаки были слышны практически во всех районах города. Последствия атаки зафиксированы и в других населенных пунктах Ростовской области. В селе Греково-Тимофеевка после падения обломков беспилотника загорелась газовая труба жилого дома, были повреждены кровля и окна. Жителей эвакуировали, пострадавших нет. В селе Боцманово повреждения получили два частных дома — ударной волной выбило стекла. О жертвах не сообщается.

Под удар также попал Краснодарский край. В промышленной зоне Армавира после атаки беспилотников возник пожар на нефтебазе «Южной нефтяной компании». В городской администрации сообщили, что возгорание удалось локализовать. В Приморско-Ахтарске один человек получил травмы после падения обломков беспилотника, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По данным властей, фрагменты сбитого дрона обнаружены по пяти адресам в городе. В результате повреждены фасады и окна нескольких частных домов.

В Белгородской области атака дронов привела к человеческим жертвам. В поселке Октябрьский беспилотник попал в автомобиль, в результате чего погибли двое мужчин. Еще двое были госпитализированы с баротравмами и осколочными ранениями. Позже региональный оперативный штаб сообщил о гибели еще одного жителя поселка после детонации дрона.