В Крыму и Севастополе начали продавать бензин по талонам из-за дефицита топлива

Власти Крыма и Севастополя ввели ограничения на продажу бензина на фоне нехватки топлива на автозаправочных станциях. С 31 мая бензин марки АИ-95 на ряде АЗС отпускается исключительно по талонам, а реализация АИ-92 ограничена.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что бензин АИ-95 будет без ограничений отпускаться по талонам прежде всего для обеспечения коммунальных служб и социальных учреждений. Сети АЗС «АТАН» и «ТЭС» переходят на продажу этой марки топлива только по талонам.

Кроме того, из-за ограниченных запасов бензина АИ-92 в республике введено ограничение на его розничную продажу — не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка топлива в канистры запрещена.

По словам Аксенова, ситуация с обеспечением топливом должна нормализоваться в течение ближайших 30 дней. Информация о наличии топлива на конкретных АЗС публикуется на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма.

Аналогичные меры ужесточены и в Севастополе. Ранее на заправках был введен лимит в 20 литров на автомобиль, теперь с 31 мая бензин марок АИ-92 и АИ-95 также начали продавать только по талонам. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил 31 мая, что утром на АЗС сети «ТЭС» была открыта продажа топлива, однако за несколько часов автомобилисты полностью выкупили установленный на день объем бензина.

«Сегодня в Севастополе продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 будет производиться только по талонам. Это временная мера, необходимая для того, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС», — заявил Развожаев.

Власти обоих регионов называют ограничения временными и связывают их с необходимостью восстановления запасов топлива.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе вводятся на фоне проблем с поставками нефтепродуктов после серии украинских ударов по российским НПЗ. В мае власти РФ полностью запретили экспорт бензина для насыщения внутреннего рынка, а закупки белорусского топлива резко выросли. По оценкам отраслевых экспертов, атаки беспилотников привели к снижению перерабатывающих мощностей на западе и в центре России, что вызвало перебои в снабжении отдельных регионов. В частности, после майских атак временно приостанавливали работу Рязанский и Московский НПЗ. Ранее ограничения на продажу топлива уже вводились в Севастополе, где власти объясняли ситуацию логистическими сложностями.