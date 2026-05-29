В Крыму ограничили продажу бензина АИ-95 на фоне ударов Украины по российским НПЗ

Оккупационные власти Крыма вводят ограничение на продажу бензина АИ-95: с 9 утра 30 мая его будут отпускать не более чем по 20 литров «в одни руки» один раз в сутки. Об этом сообщил глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.

Аксенов попросил жителей Крыма «не приобретать бензин впрок» и заправлять автомобили «в обычном режиме». Актуальные адреса АЗС, где топливо есть в наличии, опубликованы на сайте оккупационного Минтопэнерго Крыма. В списке, актуальном на вечер 29 мая, указаны 148 станции. По части АЗС сети ATAN в таблице топливо отмечено как отпускаемое по талонам.

Похожее ограничение ранее ввели в Севастополе, который в российской системе управления выделен в отдельную административную единицу. 22 мая глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев сообщил, что на заправках сети ТЭС одному автомобилю или одной канистре будут отпускать не более 20 литров топлива. Дизель на этих АЗС, по данным городских властей, временно продавали только по талонам. Развожаев объяснял ситуацию «логистическими сложностями».

Минэнерго РФ тогда заявляло, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается «стабильной и контролируемой», признав при этом сложности с дизельным топливом. Ведомство утверждало, что запасов нефтепродуктов достаточно, а ограничения продаж помогают избежать дефицита.

Ограничения вводятся на фоне регулярных атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. На этом фоне Россия резко увеличила закупки белорусского бензина.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе вводятся на фоне регулярных украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В конце марта власти РФ решили с 1 апреля полностью запретить экспорт бензина для всех участников рынка — до этого ограничения частично не распространялись на крупных производителей топлива. Власти объясняли запрет необходимостью насытить внутренний рынок и сдержать цены.

В мае на фоне проблем с российской переработкой резко выросли закупки белорусского бензина. По данным Национального биржевого ценового агентства, на которые обращал внимание «Коммерсантъ», с начала месяца продажи белорусского бензина на Петербургской бирже превысили 17 тысяч тонн — почти в 58 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Старший научный сотрудник Центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко в разговоре с The Insider связывал рост поставок с последствиями атак: по его словам, переработку на западе и в центре России «потрепали изрядно».

Проблемы с топливом возникали не только в аннексированном Крыму. В ноябре 2025 года власти Забайкальского края обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину и в Минэнерго из-за дефицита бензина. Источник The Insider в топливной отрасли объяснял, что удары по НПЗ в европейской части России дестабилизировали всю систему поставок: при выпадении мощностей топливо начинают перераспределять между регионами, а восточные регионы, где и до этого была дефицитная инфраструктура, получают меньше.

The Insider писал, что с лета 2025 года украинские дроны в рамках стратегии DeepStrike регулярно поражают российские НПЗ на удалении 500 км и более от границы. По подсчетам The Insider, с 1 января по 31 марта 2025 года было как минимум 18 результативных атак по 11 нефте-, газоперерабатывающим и нефтехимическим предприятиям, а с 1 июня по 30 сентября — еще 27 ударов по российским объектам ТЭК. В отличие от кампании 2024 года, удары стали чаще приходиться на крупные предприятия, важные для внутреннего рынка, а одни и те же НПЗ начали атаковать повторно.

Последний пример — остановка Рязанского и Московского НПЗ после майских атак беспилотников. Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщал, что Рязанский НПЗ приостановил работу после налета 15 мая — на него приходится около 5% всей российской переработки нефти. Московский НПЗ в Капотне, по данным агентства, остановил переработку после атаки 17 мая, при этом источники Reuters называли остановку превентивной и говорили о незначительных повреждениях.