РФ увеличила закупки дорогого бензина из Беларуси на фоне атак дронов. «Переработку на западе и в центре РФ потрепали изрядно» — эксперт

Алексей Смагин / «Коммерсантъ»

Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже с начала мая превысили 17 тысяч тонн, что почти в 58 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства, на который обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Только с 18 по 22 мая на российской бирже продали 9 тысяч тонн — это почти в четыре раза больше, чем неделей ранее. Речь идет о 6 тысячах тонн АИ-92, почти 2,5 тысячи — АИ-95 и 0,5 тысячи — АИ-100. При этом белорусский бензин дороже российского. Например, стоимость АИ-95, произведенного в Беларуси, превышает 104 тысячи рублей за тонну, тогда как такое же российское топливо продавалось почти за 75 тысяч.

В условиях «внепланового ремонта» на российских нефтеперерабатывающих заводах покупатели интересуются импортным топливом с учетом «фактического наличия ресурсов и сроков поставки на места», говорится в отчете. С начала полномасштабной войны в Украине российские НПЗ регулярно подвергаются воздушным атакам. Газета приводит данные международного аналитического агентства Platts, согласно которым ряд заводов частично или полностью остановлены и не продают топливо на бирже. Аналитики не исключают возникновения дефицита наступающим летом.

В разговоре с The Insider старший научный сотрудник Центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко связал рост поставок из Беларуси с последствиями атак:

«Из общих соображений — да: переработку на западе и в центре страны потрепали изрядно. Таможенных барьеров между Россией и Беларусью нет, доставка нефти до Мозыря по сравнению с доставкой до Москвы стоит не сильно больше, и железная дорога от Беларуси до центра России — это тоже не так далеко и не так дорого. А если, скажем, Брянск, Смоленск и Псков снабжать, то сам бог велел».

Однако, по словам Вакуленко, объемы белорусского импорта остаются незначительными на фоне общероссийского потребления: в России суточное потребление — более 100 тысяч тонн бензина в сутки, а из Беларуси приходит около 2–3 тысяч.

На прошлой неделе правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика готова поддержать РФ в вопросе нефтепереработки:

«Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия. Мы имеем два модернизированных завода и подставляем свое плечо в любое время».

Суммарная мощность Мозырского и Новополоцкого НПЗ составляет около 24 млн тонн в год. В конце прошлого года Беларусь также резко увеличивала поставки бензина на российский рынок на фоне падения мощностей заводов из-за украинских атак. В октябре объем биржевых торгов топливом вырос в 47 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024-го — до 36 480 тонн.

