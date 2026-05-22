В Севастополе ввели ограничения на продажу топлива, дизель отпускают по талонам. В Минэнерго заявили о стабильной ситуации на рынке

В Севастополе ввели ограничения на продажу топлива на заправках сети ТЭС — теперь одному автомобилю или одной канистре отпускают не более 20 литров. По словам «губернатора» Михаила Развожаева, вечером и утром власти проводили оперативные совещания по ситуации с обеспечением города горючим. Нынешние сложности он объяснил проблемами с логистикой. 

«Сейчас существуют определенные логистические сложности, причины которых известны. Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки», — заявил Развожаев. 

Власти утверждают, что ограничения введены для предотвращения ажиотажного спроса и будут действовать до стабилизации ситуации. Водителям разрешено либо заправить автомобиль, либо наполнить канистру. По данным правительства Севастополя, на АЗС сети АТАН сейчас доступны бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, хотя не на всех станциях. На части заправок ТЭС имеется только АИ-92. Поставку бензина АИ-95 и дизеля ожидают к вечеру 22 мая. Дизельное топливо на ТЭС пока отпускают исключительно по талонам.

Накануне Минэнерго РФ заявило, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается «стабильной и контролируемой». В ведомстве признали наличие сложностей с дизельным топливом, однако подчеркнули, что ограничения продаж позволяют избежать дефицита и удерживать ситуацию под контролем. Министерство также заверило, что запасов нефтепродуктов достаточно, перебоев в поставках регионам нет, а логистическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. В Минэнерго напомнили, что ранее власти ввели временный запрет на экспорт бензина и сохранили ограничения на экспорт дизельного топлива для непроизводителей.

Отдельно в ведомстве заявили, что аграрии обеспечиваются топливом в полном объеме и дефицита для проведения посевной кампании не наблюдается.

