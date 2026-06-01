Россия запустила рекордное количество «Шахедов» по Украине в мае. Украина тоже нарастила интенсивность ударов

Российские военные запустили по украинским городам рекордное количество беспилотников типа «Шахед» за прошедший месяц, подсчитал OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика». Минобороны РФ по итогам мая также отчиталось о рекордном количестве перехваченных украинских дронов.

Как пишет «Око Гора», по итогам мая известно о запущенных Россией 8150 беспилотников типа «Шахед». Из них почти 7500 были сбиты и около 8% достигли своих целей. Эти данные следуют из ежедневных отчетов ВСУ.

Количество беспилотников в мае — рекордное, отмечают аналитики. Это на 20% больше, чем в апреле (6500 БПЛА), когда был установлен предыдущий рекорд. В среднем в день российские военные запускали по украинским городам около 260 дронов.