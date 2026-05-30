Нефтебазы, порт и военный аэродром: что удалось установить о последних украинских ударах

Украинские беспилотники успешно атаковали ряд объектов на территории России и в аннексированном Крыму. Среди целей оказались порт Таганрога, нефтебаза «Курганнефтепродукт», военный аэродром под Таганрогом и нефтебаза в Феодосии.

Силы беспилотных систем Украины (СБС) опубликовали видео удара по нефтебазе «Курганнефтепродукт», входящей в структуру «Роснефти». На записи видно попадание по резервуарам с нефтепродуктами. Примечательно, что во время подлета беспилотника из одного из резервуаров уже вытекало содержимое через пробоину, оставленную, вероятно, предыдущим ударом. После этого по поврежденной емкости был нанесен еще один удар.