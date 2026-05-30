Нефтебазы, порт и военный аэродром: что удалось установить о последних украинских ударах

The Insider
Иллюстрация к материалу

Украинские беспилотники успешно атаковали ряд объектов на территории России и в аннексированном Крыму. Среди целей оказались порт Таганрога, нефтебаза «Курганнефтепродукт», военный аэродром под Таганрогом и нефтебаза в Феодосии. 

Силы беспилотных систем Украины (СБС) опубликовали видео удара по нефтебазе «Курганнефтепродукт», входящей в структуру «Роснефти». На записи видно попадание по резервуарам с нефтепродуктами. Примечательно, что во время подлета беспилотника из одного из резервуаров уже вытекало содержимое через пробоину, оставленную, вероятно, предыдущим ударом. После этого по поврежденной емкости был нанесен еще один удар.

Во время атаки на Таганрог также был поражен танкер, находившийся в ремонтном бассейне порта. Российские власти сообщали о пожаре на судне. Украинские СМИ, в свою очередь, утверждают, что танкер готовился к загрузке.

Еще одной целью стал военный аэродром в Таганроге. Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди («Мадяр»)  заявил, что в результате удара были уничтожены два дальних противолодочных самолета Ту-142 и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

«Мадяр» пишет, что атаки по Таганрогу произошли в ночь на 30 мая, однако сервис отслеживания возгораний NASA Firms не показывает очагов пожара за последние сутки. Всего за неделю отображается одно возгорание в Таганроге — от 25 мая в 25 км от авиабазы. 

Связанный с российской военной авиацией Telegram-канал Fighterbomber пишет, что «ничего живого в Таганроге давно нет, или вернее, не должно быть». В то же время украинский аналитический ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» обратил внимание на спутниковые снимки аэродрома от 7 и 29 мая, на которых заметно перемещение самолетов по территории базы. «Борты по всей видимости рабочие, регулярно летают и перемещаются по территории аэродрома», — отмечают авторы проекта.

Проект «КиберБорошно» сообщил, что ему удалось установить геолокацию удара по комплексу «Искандер». По его данным, пусковая установка находилась в районе населенных пунктов Михайловка и Ефремовский в Ростовской области.

Кроме того, в ночь на 30 мая была атакована нефтебаза в Феодосии. Возгорание на объекте подтверждается данными сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS. Местные Telegram-каналы ночью сообщали об угрозе атаки беспилотников для города, а затем — о двух взрывах, прозвучавших примерно в 03:20 и 03:33. Предварительно можно судить об ударах по трем резервуарам, пишет «Око Гора ✙ Новости и аналитика».

Российские власти пока официально не подтверждали и не комментировали уничтожение самолетов Ту-142 и комплекса «Искандер».

