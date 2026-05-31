На нефтебазе в Феодосии продолжается пожар после атаки беспилотников

Спутниковый снимок пожара на Феодосийском НПЗ от 30 мая 2026 года

Пожар на нефтебазе в Феодосии, атакованной в ночь на 30 мая, продолжается второй день. Это следует из данных сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS.

Согласно данным сервиса, приборы на спутнике зафиксировали тепловую аномалию на территории нефтебазы около четырех часов утра 31 мая. Показатель FRP (Fire Radiative Power, мощность теплового излучения пожара) составил 24,43 мегаватта. По классификации NASA FIRMS такое значение соответствует заметному пожару.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая нефтебаза в Феодосии подверглась атаке беспилотников. Местные Telegram-каналы предупреждали об угрозе атаки БПЛА, а затем сообщили о двух взрывах, прозвучавших примерно в 03:20 и 03:33.

О поражении объекта также свидетельствовали опубликованные очевидцами фото и видео. По предварительной информации, под удар могли попасть три резервуара с нефтепродуктами. Об этом писал Telegram-канал «Око Гора ✙ Новости и аналитика». На спутниковом снимке от 30 мая видно, что дымовой шлейф протянулся минимум на 60 км.

Данные NASA FIRMS подтверждают, что спустя более суток после предполагаемой атаки на территории объекта сохранялся источник интенсивного теплового излучения. При этом сервис фиксирует не точное место пожара, а наличие тепловой аномалии в пределах спутникового пикселя, поэтому по этим данным невозможно определить, какие именно объекты на территории нефтебазы продолжают гореть.

