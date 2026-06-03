Налет на Санкт-Петербург и Кронштадт в день открытия ПМЭФ, российские войска атакуют Лиман. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На лиманском направлении ВС РФ продолжают попытки ликвидировать украинский плацдарм в районе Лимана

На константиновском направлении российские военные стремятся увеличить присутствие в северной части Константиновки

Массированный налет на Санкт-Петербург в день открытия Петербургского международного экономического форума

В порту Кронштадта поражен корвет «Бойкий» — ранее корабль сопровождал танкеры российского «теневого флота»

В результате удара БПЛА по автобусу в Енакиеве восемь человек погибли, еще 10 человек пострадали

Ограничения на продажу бензина введены в Белгородской и Курской областях, а также Москве и Санкт-Петербурге

Минобороны Украины отчитывается об установлении огневого контроля над трассами «сухопутного коридора» в Крым

В апреле производство пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в России выросло на 117%

Обстановка на фронте

На лиманском направлении ВС РФ продолжают попытки ликвидировать украинский плацдарм в районе (до 2016 года — Красный Лиман).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ не оставляют попыток ликвидировать лиманский плацдарм ВСУ на левобережье Северского Донца, чтобы выйти к реке на широком фронте и охватить Славянск с севера и северо-востока. Для этого российские военные атакуют фланги плацдарма и «просачиваются» в сам Лиман с восточного направления. Однако, по сведениям обозревателя, в течение всей весны они не смогли полностью взять ни Новосёловку, ни Дробышево к северо-западу от Лимана, а отдельные малые пехотные группы, «просочившиеся» в Яровую, были ликвидированы. Восточнее города СОУ даже удалось отбить некоторые позиции в районе Озёрного и Ямполя, пишет Машовец. Единственным относительным успехом ВС РФ он считает наращивание присутствия в районе Дибровы, в то время как в самом Лимане, по оценке обозревателя, российские силы присутствуют только в нескольких кварталах на юго-востоке города.

Обозреватель констатирует, что планы по охвату Славянска с севера отстают от графика наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, и в случае дальнейшего промедления по крайней мере Славянск придется штурмовать «в лоб» с востока, что снизит шансы успеха операции. Вместе с тем он отмечает, что российские войска также пытаются атаковать в сторону Боровой, видимо, чтобы ликвидировать всю украинскую оборону по рекам Оскол и Северский Донец, для чего ВС РФ придется преодолеть очень большую по нынешним меркам дистанцию в 35–37 км.

На константиновском направлении российские военные стремятся увеличить присутствие в северной части Константиновки.

В DeepState рассказывают, что ВС РФ продолжают атаковать Константиновку, а также Ильиновку (до 2016 года — Ильича) и Новодмитровку на ее флангах, чтобы нарастить «просачивание» в северную часть города и отрезать украинские силы южнее. В то же время, по данным проекта, противостоящие им украинские силы испытывают нехватку личного состава из-за недостаточных пополнений.

Украинский ресурс «Око Гора. Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 25 по 31 мая площадь оккупированной территории Украины возросла на 21 км² (за неделю до этого она увеличилась на 14 км², еще неделей ранее — на 1 км²). В то же время количество боестолкновений, согласно сводкам Генштаба ВСУ, возросло на 19% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 154 в день.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 3 июня 198 беспилотников типа «Шахед» и БПЛА-имитаторов (189 БПЛА — 95,45% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания восьми БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в семи локациях.

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате ударов по населенным пунктам Запорожской области за сутки, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров.

В Сумской области за сутки от атак погиб 72-летний мужчина, еще 15 человек пострадали, среди них трое детей, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. Один человек погиб, еще один пострадал при ударе беспилотника днем по жилому дому в Сумском районе.

Два человека погибли, еще шесть получили ранения, в том числе подросток, при ударе по селу Ракитное Нововодолажской общины в Харьковской области, сообщили в ГСЧС. В Харькове в ходе утренней атаки пострадали еще шесть человек, возникли пожары. При ударе по тепловозу в регионе был ранен железнодорожник, сообщила «Укрзалізниця».