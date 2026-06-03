Налет на Санкт-Петербург и Кронштадт в день открытия ПМЭФ, российские войска атакуют Лиман. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении ВС РФ продолжают попытки ликвидировать украинский плацдарм в районе Лимана
- На константиновском направлении российские военные стремятся увеличить присутствие в северной части Константиновки
- Массированный налет на Санкт-Петербург в день открытия Петербургского международного экономического форума
- В порту Кронштадта поражен корвет «Бойкий» — ранее корабль сопровождал танкеры российского «теневого флота»
- В результате удара БПЛА по автобусу в Енакиеве восемь человек погибли, еще 10 человек пострадали
- Ограничения на продажу бензина введены в Белгородской и Курской областях, а также Москве и Санкт-Петербурге
- Минобороны Украины отчитывается об установлении огневого контроля над трассами «сухопутного коридора» в Крым
- В апреле производство пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в России выросло на 117%
Обстановка на фронте
На лиманском направлении ВС РФ продолжают попытки ликвидировать украинский плацдарм в районе (до 2016 года — Красный Лиман).
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ не оставляют попыток ликвидировать лиманский плацдарм ВСУ на левобережье Северского Донца, чтобы выйти к реке на широком фронте и охватить Славянск с севера и северо-востока. Для этого российские военные атакуют фланги плацдарма и «просачиваются» в сам Лиман с восточного направления. Однако, по сведениям обозревателя, в течение всей весны они не смогли полностью взять ни Новосёловку, ни Дробышево к северо-западу от Лимана, а отдельные малые пехотные группы, «просочившиеся» в Яровую, были ликвидированы. Восточнее города СОУ даже удалось отбить некоторые позиции в районе Озёрного и Ямполя, пишет Машовец. Единственным относительным успехом ВС РФ он считает наращивание присутствия в районе Дибровы, в то время как в самом Лимане, по оценке обозревателя, российские силы присутствуют только в нескольких кварталах на юго-востоке города.
Обозреватель констатирует, что планы по охвату Славянска с севера отстают от графика наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, и в случае дальнейшего промедления по крайней мере Славянск придется штурмовать «в лоб» с востока, что снизит шансы успеха операции. Вместе с тем он отмечает, что российские войска также пытаются атаковать в сторону Боровой, видимо, чтобы ликвидировать всю украинскую оборону по рекам Оскол и Северский Донец, для чего ВС РФ придется преодолеть очень большую по нынешним меркам дистанцию в 35–37 км.
На константиновском направлении российские военные стремятся увеличить присутствие в северной части Константиновки.
В DeepState рассказывают, что ВС РФ продолжают атаковать Константиновку, а также Ильиновку (до 2016 года — Ильича) и Новодмитровку на ее флангах, чтобы нарастить «просачивание» в северную часть города и отрезать украинские силы южнее. В то же время, по данным проекта, противостоящие им украинские силы испытывают нехватку личного состава из-за недостаточных пополнений.
Украинский ресурс «Око Гора. Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 25 по 31 мая площадь оккупированной территории Украины возросла на 21 км² (за неделю до этого она увеличилась на 14 км², еще неделей ранее — на 1 км²). В то же время количество боестолкновений, согласно сводкам Генштаба ВСУ, возросло на 19% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 154 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 3 июня 198 беспилотников типа «Шахед» и БПЛА-имитаторов (189 БПЛА — 95,45% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания восьми БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в семи локациях.
Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате ударов по населенным пунктам Запорожской области за сутки, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров.
В Сумской области за сутки от атак погиб 72-летний мужчина, еще 15 человек пострадали, среди них трое детей, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. Один человек погиб, еще один пострадал при ударе беспилотника днем по жилому дому в Сумском районе.
Два человека погибли, еще шесть получили ранения, в том числе подросток, при ударе по селу Ракитное Нововодолажской общины в Харьковской области, сообщили в ГСЧС. В Харькове в ходе утренней атаки пострадали еще шесть человек, возникли пожары. При ударе по тепловозу в регионе был ранен железнодорожник, сообщила «Укрзалізниця».
Двое мужчин пострадали в результате налета БПЛА на гражданскую инфраструктуру Одесской области, сообщил глава ОВА Олег Кипер.
В российской 50-й отдельной бригаде Войск беспилотных систем «Варяг» показали, как утверждается, кадры удара по грузовому автомобилю, который подвозил украинские БПЛА-камикадзе к пусковым установкам. В канале «Осведомитель» при этом отмечают, что украинский личный состав, скорее всего, не пострадал.
Количество погибших в результате массированного удара по Киеву, совершенному накануне, увеличилось до семи человек, сообщил мэр Виталий Кличко. Всего в ходе этой атаки на Украину погибли 22 человека и 130 получили ранения, заявил Владимир Зеленский.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 2 июня 158 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями и Крымским полуостровом. В ночь на 3 июня были перехвачены 354 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.
Утром (в день открытия Петербургского международного экономического форума) власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщили (1, 2) о массовой атаке беспилотников. Утверждается, что над регионом были сбиты 59 БПЛА. Местные жители рассказали, что около пяти утра они слышали звуки взрывов в Адмиралтейском, Василеостровском, Приморском и Красносельском районах. По информации губернатора Петербурга Александра Беглова, под удар попали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. Пострадали четыре человека, а повреждения получили «несколько объектов», сообщил глава города. Губернатор Дрозденко уточнил, что в Лужском районе Ленобласти повреждены четыре частных дома. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на регион и заявили о поражении АО «Петербургский морской терминал» и порта в Кронштадте.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в Кронштадте поражен российский корвет «Бойкий» (типа «Стерегущий»), который сопровождал суда российского «теневого флота» в Ла-Манше. По словам «Мадяра», на корабле начался пожар. Судя по опубликованному видео, зафиксировано как минимум два попадания. «Рыбарь» пишет, что «Бойкий» находился на плановом ремонте в сухом доке Кронштадтского морского завода. «Получается, коллективный Запад руками ВСУ убивает двух зайцев: ослабляет возможности по конвоированию танкеров через Ла-Манш, а также расширяет варианты силового давления на Россию в условиях деградации ВМФ России», — сетует Z-канал. Согласно подсчетам The Insider, это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время полномасштабной войны.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «СВО» продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атаке на Санкт-Петербург.
В Мичуринске в Тамбовской области «в результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия», сообщил глава региона Евгений Первышов. Обошлось без пострадавших. В Генштабе ВСУ заявили, что в Мичуринске под удар попал и загорелся завод «Прогресс», выпускающий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники. Последний раз завод был атакован в ночь на 12 февраля 2026 года.
Об ударах по заводу «Прогресс», Петербургскому морскому терминалу и «военным целям на Кронштадтской базе» написал Владимир Зеленский.
В сообщении Генштаба ВСУ также говорится о результатах удара по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае накануне. Повреждения получили технологическая эстакада, установка первичной переработки нефти АВТ и два резервуара РВС-5000.
Восемь человек погибли, еще 10 пострадали в Енакиево в «ДНР» при попадании беспилотника по рейсовому автобусу «Подольск — Симферополь», сообщил «глава» Денис Пушилин. Части атакованного автобуса разбросало на десятки метров, передает ТАСС.
Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара после атаки беспилотников в Ершичском муниципальном округе в Смоленской области; еще три человека ранены, сообщил губернатор Анохин. Где именно возник пожар, он не уточнил.
Накануне в результате удара из РСЗО по поселку Суземка в Брянской области погиб мирный житель, еще трое получили ранения, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Удар крылатыми ракетами «Нептун» в ночь на 31 мая 2026 года вывел из строя две установки переработки нефти на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области, сообщили в ВМС Украины. Ранее об этой атаке ни российские, ни украинские власти не сообщали.
Спутниковые снимки штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, атакованного 27 мая 2026 года, показали, что ракета пробила фасад здания, вызвав пожар внутри.
В Белгородской области на заправках «Роснефти» запретили заливать бензин АИ-92 в канистры, пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения местных жителей. Информацию подтвердил министр экономического развития и промышленности региона Максим Гусев. В Курской области ввели ограничение на покупку бензина АИ-95 — не более 20 литров в одни руки, и также не наливают АИ-92 в канистры, сообщает Telegram-канал «Пепел ➜ Курск». Помимо этого, лимит на продажу бензина до 20 литров в одни руки ввели в оккупированной части Луганской области.
В Москве сеть автозаправок ОРТК тоже ввела ограничения на продажу бензина. Издание Msk1.ru опубликовало фото соответствующего объявления с одной из заправок в Троицке, согласно которому с 30 мая одному клиенту могут продать не более 60 л бензина и не более 100 л дизельного топлива. На АЗС «Роснефти» и «Татнефти» таких ограничений пока нет, а на заправках «Лукойла» бензин отпускают по 100 л в одни руки.
По информации петербургского издания «Фонтанка», Санкт-Петербурга также коснулись ограничения на продажу топлива. Например, «Киришиавтосервис» — сеть АЗС расположенного в Ленобласти НПЗ «Кинеф» — ограничила продажу 50 литрами на один чек.
Опубликованы фото и видео (1, 2) результатов атаки беспилотников 422-го полка Luftwaffe на российский бензовоз. Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» выполнил геопривязку к местности и выяснил, что горящий бензовоз находится на участке Мелитополь — Мариуполь трассы Р-280 — «сухопутного коридора» в аннексированный Крым. Между тем на полуострове сохраняются многокилометровые очереди за бензином, «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в ночь со 2 на 3 июня и в первой половине дня 3 июня топливо всех марок будут отпускать только для оперативных служб.
Беспилотник ударил по железнодорожной станции в Джанкое в Крыму в ночь на 2 июня. После этого компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что станцию Джанкой временно закрыли для посадки и высадки пассажиров до особого распоряжения, не уточнив причину.
Накануне оккупационные «власти» «ДНР» и «ЛНР» сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших в результате атак.
Министерство обороны Украины опубликовало отчет о результатах применения дронов класса «миддлстрайк» за май 2026 года. Одним из наиболее заметных достижений стало установление огневого контроля над ключевыми логистическими маршрутами российских войск в оккупированной Луганской области, а также над трассой Р-280. Кроме того, продолжаются удары по системам ПВО и РЛС в оперативном тылу.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 1 июня по 20:00 2 июня стало известно (1, 2) как минимум о 30 погибших и 241 пострадавшем мирном жителе в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался об ударах, в частности, по ЗРПК «Панцирь-С1» и береговой РЛС «Нева-Б» на оккупированной территории Крыма и Донецкой области соответственно.
Украинский проект «Хочу жить» опубликовал поименный список из 1059 студентов российских вузов и колледжей, которые заключили контракт с Минобороны РФ для участия в войне с Украиной. Источник этих сведений неизвестен.
Вооружения и военная техника
В апреле производство пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в России выросло на 117% по сравнению с прошлым годом, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Росстата. В то же время рост производства тяжелой техники, боеприпасов и комплектующих ракет резко замедлился до всего 4%, тогда как в последние годы он составлял порядка 30% в год.
На украинской БМП-1 заметили испанский дистанционно управляемый боевой модуль Guardian 30, о возможной локализации производства которых в Украине в 2025 году сообщало Министерство стратегических отраслей промышленности.
О главных событиях войны 2 июня 2026 года — в предыдущей сводке: «Спиридон» вместо «Терминатора», ВС РФ «просачиваются» к Лиману, массированные воздушные налеты на Киев и Днепр. Что происходит на фронте
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