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Новости

Налет на Санкт-Петербург и Кронштадт в день открытия ПМЭФ, российские войска атакуют Лиман. Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
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В сегодняшней сводке:

  • На лиманском направлении ВС РФ продолжают попытки ликвидировать украинский плацдарм в районе Лимана
  • На константиновском направлении российские военные стремятся увеличить присутствие в северной части Константиновки
  • Массированный налет на Санкт-Петербург в день открытия Петербургского международного экономического форума
  • В порту Кронштадта поражен корвет «Бойкий» — ранее корабль сопровождал танкеры российского «теневого флота»
  • В результате удара БПЛА по автобусу в Енакиеве восемь человек погибли, еще 10 человек пострадали
  • Ограничения на продажу бензина введены в Белгородской и Курской областях, а также Москве и Санкт-Петербурге
  • Минобороны Украины отчитывается об установлении огневого контроля над трассами «сухопутного коридора» в Крым
  • В апреле производство пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в России выросло на 117%

Обстановка на фронте

На лиманском направлении ВС РФ продолжают попытки ликвидировать украинский плацдарм в районе (до 2016 года — Красный Лиман).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1234), что ВС РФ не оставляют попыток ликвидировать лиманский плацдарм ВСУ на левобережье Северского Донца, чтобы выйти к реке на широком фронте и охватить Славянск с севера и северо-востока. Для этого российские военные атакуют фланги плацдарма и «просачиваются» в сам Лиман с восточного направления. Однако, по сведениям обозревателя, в течение всей весны они не смогли полностью взять ни Новосёловку, ни Дробышево к северо-западу от Лимана, а отдельные малые пехотные группы, «просочившиеся» в Яровую, были ликвидированы. Восточнее города СОУ даже удалось отбить некоторые позиции в районе Озёрного и Ямполя, пишет Машовец. Единственным относительным успехом ВС РФ он считает наращивание присутствия в районе Дибровы, в то время как в самом Лимане, по оценке обозревателя, российские силы присутствуют только в нескольких кварталах на юго-востоке города.

Обозреватель констатирует, что планы по охвату Славянска с севера отстают от графика наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, и в случае дальнейшего промедления по крайней мере Славянск придется штурмовать «в лоб» с востока, что снизит шансы успеха операции. Вместе с тем он отмечает, что российские войска также пытаются атаковать в сторону Боровой, видимо, чтобы ликвидировать всю украинскую оборону по рекам Оскол и Северский Донец, для чего ВС РФ придется преодолеть очень большую по нынешним меркам дистанцию в 35–37 км.

На константиновском направлении российские военные стремятся увеличить присутствие в северной части Константиновки.

В DeepState рассказывают, что ВС РФ продолжают атаковать Константиновку, а также Ильиновку (до 2016 года — Ильича) и Новодмитровку на ее флангах, чтобы нарастить «просачивание» в северную часть города и отрезать украинские силы южнее. В то же время, по данным проекта, противостоящие им украинские силы испытывают нехватку личного состава из-за недостаточных пополнений.

Украинский ресурс «Око Гора. Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 25 по 31 мая площадь оккупированной территории Украины возросла на 21 км² (за неделю до этого она увеличилась на 14 км², еще неделей ранее — на 1 км²). В то же время количество боестолкновений, согласно сводкам Генштаба ВСУ, возросло на 19% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 154 в день.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 3 июня 198 беспилотников типа «Шахед» и БПЛА-имитаторов (189 БПЛА — 95,45% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания восьми БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в семи локациях.

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате ударов по населенным пунктам Запорожской области за сутки, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров.

В Сумской области за сутки от атак погиб 72-летний мужчина, еще 15 человек пострадали, среди них трое детей, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. Один человек погиб, еще один пострадал при ударе беспилотника днем по жилому дому в Сумском районе.

Два человека погибли, еще шесть получили ранения, в том числе подросток, при ударе по селу Ракитное Нововодолажской общины в Харьковской области, сообщили в ГСЧС. В Харькове в ходе утренней атаки пострадали еще шесть человек, возникли пожары. При ударе по тепловозу в регионе был ранен железнодорожник, сообщила «Укрзалізниця».

Последствия российского удара по по селу Ракитное Нововодолажской общины в Харьковской области 3 июня 2026 года

Последствия российского удара по по селу Ракитное Нововодолажской общины в Харьковской области 3 июня 2026 года

ДСНС України

Двое мужчин пострадали в результате налета БПЛА на гражданскую инфраструктуру Одесской области, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

В российской 50-й отдельной бригаде Войск беспилотных систем «Варяг» показали, как утверждается, кадры удара по грузовому автомобилю, который подвозил украинские БПЛА-камикадзе к пусковым установкам. В канале «Осведомитель» при этом отмечают, что украинский личный состав, скорее всего, не пострадал.

Количество погибших в результате массированного удара по Киеву, совершенному накануне, увеличилось до семи человек, сообщил мэр Виталий Кличко. Всего в ходе этой атаки на Украину погибли 22 человека и 130 получили ранениязаявил Владимир Зеленский.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 2 июня 158 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями и Крымским полуостровом. В ночь на 3 июня были перехвачены 354 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.

Утром (в день открытия Петербургского международного экономического форума) власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщили (12) о массовой атаке беспилотников. Утверждается, что над регионом были сбиты 59 БПЛА. Местные жители рассказали, что около пяти утра они слышали звуки взрывов в Адмиралтейском, Василеостровском, Приморском и Красносельском районах. По информации губернатора Петербурга Александра Беглова, под удар попали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. Пострадали четыре человека, а повреждения получили «несколько объектов», сообщил глава города. Губернатор Дрозденко уточнил, что в Лужском районе Ленобласти повреждены четыре частных дома. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на регион и заявили о поражении АО «Петербургский морской терминал» и порта в Кронштадте.

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Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в Кронштадте поражен российский корвет «Бойкий» (типа «Стерегущий»), который сопровождал суда российского «теневого флота» в Ла-Манше. По словам «Мадяра», на корабле начался пожар. Судя по опубликованному видео, зафиксировано как минимум два попадания. «Рыбарь» пишет, что «Бойкий» находился на плановом ремонте в сухом доке Кронштадтского морского завода. «Получается, коллективный Запад руками ВСУ убивает двух зайцев: ослабляет возможности по конвоированию танкеров через Ла-Манш, а также расширяет варианты силового давления на Россию в условиях деградации ВМФ России», — сетует Z-канал. Согласно подсчетам The Insider, это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время полномасштабной войны.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «СВО» продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атаке на Санкт-Петербург.

В Мичуринске в Тамбовской области «в результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия», сообщил глава региона Евгений Первышов. Обошлось без пострадавших. В Генштабе ВСУ заявили, что в Мичуринске под удар попал и загорелся завод «Прогресс», выпускающий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники. Последний раз завод был атакован в ночь на 12 февраля 2026 года.

Об ударах по заводу «Прогресс», Петербургскому морскому терминалу и «военным целям на Кронштадтской базе» написал Владимир Зеленский.

В сообщении Генштаба ВСУ также говорится о результатах удара по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае накануне. Повреждения получили технологическая эстакада, установка первичной переработки нефти АВТ и два резервуара РВС-5000.

Восемь человек погибли, еще 10 пострадали в Енакиево в «ДНР» при попадании беспилотника по рейсовому автобусу «Подольск — Симферополь»сообщил «глава» Денис Пушилин. Части атакованного автобуса разбросало на десятки метров, передает ТАСС.

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Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара после атаки беспилотников в Ершичском муниципальном округе в Смоленской области; еще три человека ранены, сообщил губернатор Анохин. Где именно возник пожар, он не уточнил.

Накануне в результате удара из РСЗО по поселку Суземка в Брянской области погиб мирный житель, еще трое получили ранения, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Удар крылатыми ракетами «Нептун» в ночь на 31 мая 2026 года вывел из строя две установки переработки нефти на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области, сообщили в ВМС Украины. Ранее об этой атаке ни российские, ни украинские власти не сообщали.

Спутниковые снимки штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, атакованного 27 мая 2026 года, показали, что ракета пробила фасад здания, вызвав пожар внутри.

В Белгородской области на заправках «Роснефти» запретили заливать бензин АИ-92 в канистрыпишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения местных жителей. Информацию подтвердил министр экономического развития и промышленности региона Максим Гусев. В Курской области ввели ограничение на покупку бензина АИ-95 — не более 20 литров в одни руки, и также не наливают АИ-92 в канистрысообщает Telegram-канал «Пепел ➜ Курск». Помимо этого, лимит на продажу бензина до 20 литров в одни руки ввели в оккупированной части Луганской области.

В Москве сеть автозаправок ОРТК тоже ввела ограничения на продажу бензина. Издание Msk1.ru опубликовало фото соответствующего объявления с одной из заправок в Троицке, согласно которому с 30 мая одному клиенту могут продать не более 60 л бензина и не более 100 л дизельного топлива. На АЗС «Роснефти» и «Татнефти» таких ограничений пока нет, а на заправках «Лукойла» бензин отпускают по 100 л в одни руки.

Объявление на заправке в Троицке

Объявление на заправке в Троицке

Артём Устюжанин / MSK1.RU

По информации петербургского издания «Фонтанка», Санкт-Петербурга также коснулись ограничения на продажу топлива. Например, «Киришиавтосервис» — сеть АЗС расположенного в Ленобласти НПЗ «Кинеф» — ограничила продажу 50 литрами на один чек.

Опубликованы фото и видео (12) результатов атаки беспилотников 422-го полка Luftwaffe на российский бензовоз. Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» выполнил геопривязку к местности и выяснил, что горящий бензовоз находится на участке Мелитополь — Мариуполь трассы Р-280 — «сухопутного коридора» в аннексированный Крым. Между тем на полуострове сохраняются многокилометровые очереди за бензином,  «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в ночь со 2 на 3 июня и в первой половине дня 3 июня топливо всех марок будут отпускать только для оперативных служб.

Беспилотник ударил по железнодорожной станции в Джанкое в Крыму в ночь на 2 июня. После этого компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что станцию Джанкой временно закрыли для посадки и высадки пассажиров до особого распоряжения, не уточнив причину.

Последствия украинского налета на железнодорожную станцию Джанкой в Крыму в ночь на 2 июня 2026 года

Последствия украинского налета на железнодорожную станцию Джанкой в Крыму в ночь на 2 июня 2026 года

Военный Осведомитель

Накануне оккупационные «власти» «ДНР» и «ЛНР» сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших в результате атак.

Министерство обороны Украины опубликовало отчет о результатах применения дронов класса «миддлстрайк» за май 2026 года. Одним из наиболее заметных достижений стало установление огневого контроля над ключевыми логистическими маршрутами российских войск в оккупированной Луганской области, а также над трассой Р-280. Кроме того, продолжаются удары по системам ПВО и РЛС в оперативном тылу.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 1 июня по 20:00 2 июня стало известно (12) как минимум о 30 погибших и 241 пострадавшем мирном жителе в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался об ударах, в частности, по ЗРПК «Панцирь-С1» и береговой РЛС «Нева-Б» на оккупированной территории Крыма и Донецкой области соответственно.

Украинский проект «Хочу жить» опубликовал поименный список из 1059 студентов российских вузов и колледжей, которые заключили контракт с Минобороны РФ для участия в войне с Украиной. Источник этих сведений неизвестен.

Вооружения и военная техника

В апреле производство пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в России выросло на 117% по сравнению с прошлым годомпишет Bloomberg со ссылкой на данные Росстата. В то же время рост производства тяжелой техники, боеприпасов и комплектующих ракет резко замедлился до всего 4%, тогда как в последние годы он составлял порядка 30% в год.

На украинской БМП-1 заметили испанский дистанционно управляемый боевой модуль Guardian 30, о возможной локализации производства которых в Украине в 2025 году сообщало Министерство стратегических отраслей промышленности.

О главных событиях войны 2 июня 2026 года — в предыдущей сводке: «Спиридон» вместо «Терминатора», ВС РФ «просачиваются» к Лиману, массированные воздушные налеты на Киев и Днепр. Что происходит на фронте

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