Ограничения на продажу бензина ввели на сетях АЗС по меньшей мере в четырех субъектах РФ, а также в Крыму и «ЛНР»

В других сетях заправок об ограничениях не сообщали. Исключение — заправки «Газпрома». Там корреспонденту издания рассказали, что в столице и области действуют ограничения по дизелю и бензину — не более 100–150 литров.

Санкт-Петербург

По данным петербургского издания «Фонтанка», об ограничениях на продажу топлива местные жители начали сообщать с конца прошлой недели. Например, «Киришиавтосервис» — сеть АЗС расположенного в Ленобласти НПЗ «Кинеф» — ограничила продажу 50 литрами на один чек.

Тяжелее всего ситуация с бензином АИ-95, уточняет издание. Собеседник «Фонтанки» на рынке нефетепереработки отмечает, что производство именно этой марки пострадало больше всего, но проблема в Петербурге «не прямо массовая и глобальная» и с ощутимым дефицитом топлива могут столкнуться небольшие и непопулярные АЗС.

Сказалось не столько сокращение объемов производства, сколько проблемы в логистике, отмечает собеседник издания:

«Если раньше мы возили из Киришей и это было быстро, то теперь приходится возить, условно, из Перми. Логистическое плечо выросло. То есть объемы поставок остались прежними, а срок доставки удлинился. Соответственно, и реагировать на запросы от каждой АЗС во всех медвежьих углах мы стали медленнее».

Приграничные Курская и Белгородская области

Накануне, 2 июня, об ограничениях на продажу бензина сообщили жители Курской и Белгородской областей. На заправках «Роснефти» там перестали отпускать в канистры топливо АИ-92, которое нужно для работы электрогенераторов и техники. Также там ввели ограничения на продажу АИ-95: например, в Курской области — не более 20 литров в одни руки.

Эти ограничения подтвердили власти региона. Министр экономического развития региона Максим Гусев объяснил лимиты «обеспечением безопасности при реализации топлива».