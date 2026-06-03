Ограничения на продажу бензина ввели на сетях АЗС по меньшей мере в четырех субъектах РФ, а также в Крыму и «ЛНР»

Жители сразу нескольких регионов России сообщают об ограничениях на продажу бензина: вслед за аннексированным Крымом топливо перестали свободно продавать в оккупированном «ЛНР». О лимитах на продажу также сообщают из Белгородской и Курской областей, Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Москва и область
Утром 3 июня о лимитах на продажу бензина сообщила администрация заправок сети Одинцовской региональной топливной компании (ОРТК). MSK1.RU пишет, что на одной из заправок в Троицке (городской округ в составе Москвы) появилось объявление о продаже не более 60 литров бензина и 100 литров дизельного топлива в одни руки.
В ОРТК пояснили, что ограничения ввели 30 мая до тех пор, пока «не устаканится обстановка».
В других сетях заправок об ограничениях не сообщали. Исключение — заправки «Газпрома». Там корреспонденту издания рассказали, что в столице и области действуют ограничения по дизелю и бензину — не более 100–150 литров.
Санкт-Петербург
По данным петербургского издания «Фонтанка», об ограничениях на продажу топлива местные жители начали сообщать с конца прошлой недели. Например, «Киришиавтосервис» — сеть АЗС расположенного в Ленобласти НПЗ «Кинеф» — ограничила продажу 50 литрами на один чек.
Тяжелее всего ситуация с бензином АИ-95, уточняет издание. Собеседник «Фонтанки» на рынке нефетепереработки отмечает, что производство именно этой марки пострадало больше всего, но проблема в Петербурге «не прямо массовая и глобальная» и с ощутимым дефицитом топлива могут столкнуться небольшие и непопулярные АЗС.
Сказалось не столько сокращение объемов производства, сколько проблемы в логистике, отмечает собеседник издания:
«Если раньше мы возили из Киришей и это было быстро, то теперь приходится возить, условно, из Перми. Логистическое плечо выросло. То есть объемы поставок остались прежними, а срок доставки удлинился. Соответственно, и реагировать на запросы от каждой АЗС во всех медвежьих углах мы стали медленнее».
Приграничные Курская и Белгородская области
Накануне, 2 июня, об ограничениях на продажу бензина сообщили жители Курской и Белгородской областей. На заправках «Роснефти» там перестали отпускать в канистры топливо АИ-92, которое нужно для работы электрогенераторов и техники. Также там ввели ограничения на продажу АИ-95: например, в Курской области — не более 20 литров в одни руки.
Эти ограничения подтвердили власти региона. Министр экономического развития региона Максим Гусев объяснил лимиты «обеспечением безопасности при реализации топлива».
«ЛНР»
Отпуск бензина марок АИ-95 и АИ-92 ограничили централизованно в оккупированной «ЛНР». Накануне вечером об этом сообщило российское правительство региона. Запрет также распространяется на дизель — не более 20 литров в руки (в том числе канистры).
Запрет власти объяснили риском дефицита.
«С учетом тех запасов, которые есть сегодня в Луганской народной республике, а также учитывая рост спроса со стороны населения за прошедшие несколько дней, существует риск возникновения дефицита», — сказал министр энергетики «ЛНР» Константин Роговенко.
Крым
Власти Крыма одними из первых ввели подобные ограничения. В аннексированном Крыму продажу АИ-95 ограничили с 30 мая: его начали отпускать не более 20 литров в одни руки раз в сутки.
Как писал The Insider, в Крыму и Севастополе на этом фоне начал стремительно расти «теневой» рынок топлива. Перекупщики продают бензин АИ-92 и АИ-95 по цене до 250 рублей за литр — в три с лишним раза дороже обычной стоимости, которая еще несколько дней назад составляла около 75–82 рублей.
Вечером 2 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что в ночь со 2-го на 3 июня отпуск топлива всех марок «будет производиться только для оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города».
Он пообещал, что свободная продажа возобновится после двух часов дня 3 июня — по итогу о ней сообщили даже раньше, открыв заправки для всех с 10–11 утра. Под свободной продажей топлива, однако, имелся в виду снова ограниченный отпуск — не более 20 литров на покупателя.