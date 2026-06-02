Правительство поручило профильным ведомствам рассмотреть возможность повышения цен на бензин для того, чтобы финансировать защиту НПЗ — РБК

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ряду других ведомств подготовить предложения по вопросу увеличения цен на бензин, дизель и авиационный керосин на полтора рубля за литр. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Конкретные нюансы предложения правительства неясны. Известно, что профильным ведомствам поручили изучить вопрос повышения цен на топливо как при розничной, так и при оптовой продаже, но идет ли речь о разовом повышении цен или другом сценарии, тоже неясно.

Сейчас, как отмечает РБК, рост цен на топливо на АЗС фактически ограничивает уровень инфляции, а игроки рынка ориентируются на индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом.

Итогом работы ведомств по поручению правительства станет проект доклада президенту Владимиру Путину. Министерства также должны придумать механизм контроля за тем, чтобы все дополнительные доходы направлялись на финансирование защиты энергетических объектов.

Подходы к организации защиты российских предприятий по итогам встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным еще в конце мая поручал разрабатывать Владимир Путин. Шохин тогда говорил, что некоторые компании готовы сами финансировать мероприятия по защите объектов. Он утверждал, что «сейчас больше вопрос не о финансовой стороне дела», а о координации действий с профильными ведомствами, чтобы «использовать более серьезные калибры, чем в автомате Калашникова».

В мае этого года Украина нарастила интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре внутри России. Как подсчитало агентство Bloomberg, под атаку попали восемь из десяти крупнейших предприятий, а объем переработки нефти в России упал в мае до минимума с 2009 года.

На этом фоне правительство запретило экспорт из страны авиационного керосина, а жители некоторых регионов России, в свою очередь, столкнулись с ограничениями на продажу бензина. Так, в аннексированном Крыму с 30 мая ограничили продажу АИ-95: отпускают не более чем 20 литров в одни руки раз в сутки. В Крыму и Севастополе тем временем начал стремительно расти «теневой» рынок топлива, писал The Insider. Перекупщики продают бензин АИ-92 и АИ-95 по цене до 250 рублей за литр — более чем в три раза дороже обычной стоимости, которая еще несколько дней назад составляла около 75–82 рублей за литр.