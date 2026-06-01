Вооруженные силы Украины установили рекорд по количеству атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в мае этого года. Объемы переработки энергоносителей на этом фоне, как ожидается, снизятся до минимума за последние 17 лет, пишет агентство Bloomberg.

В общей сложности украинские военные нанесли не менее 30 успешных ударов по российским нефтяным объектам. Это самый высокий показатель за месяц с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Под атаку попали по меньшей мере 16 разных предприятий (некоторые из них подвергались атакам несколько раз). Восемь из них входят в топ-10 крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании OilX, ожидается, что объемы переработки нефти в России в прошедшем месяце в среднем составят примерно 4,58 млн баррелей в сутки. Это сокращение примерно на 700 тысяч баррелей — на 13%, что меньше, чем в тот же период годом ранее. Это также самый низкий показатель с октября 2009 года, то есть за последние 17 лет.

В мае и Украина, и Россия запустили рекордное количество беспилотников по территории друг друга. В мае число перехваченных российскими военными беспилотников приблизилось к отметке в 9000. Предыдущий рекорд фиксировали в марте этого года — чуть более 7500 беспилотников. Российские военные в мае также запустили по украинским городам рекордное количество беспилотников типа «Шахед» — около 8150 БПЛА. Это на 20% больше, чем в апреле.