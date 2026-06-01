«Поехал бензовоз, да начнутся голодные игры». В Крыму и Севастополе на фоне дефицита топлива расцвел черный рынок бензина и талонов

На фоне дефицита на «Авито» появились объявления о продаже бензина АИ-95 по 250 рублей за литр с доставкой по Севастополю. Хотя такие объявления быстро удаляются платформой, ссылки и фрагменты описаний продолжают отображаться в поисковой выдаче и сниппетах мессенджеров. Одновременно возникли закрытые чаты, где жители полуострова обсуждают способы покупки топлива. Одна из участниц сообщила, что приобрела бензин у перекупщика по 175 рублей за литр. «В гвардейском на ред петрол поехал бензовоз, да начнутся голодные игры», — пишет еще один пользователь.

The Insider связался с одним из перекупщиков, чтобы выяснить цены, — продавец предложил 20 литров АИ-95 за 2000 рублей в Симферополе и Евпатории.

Один из участников чата пишет, что физлицам талоны отказываются продавать: «Талоны физлицам не дают. Иначе какой смысл талонов? Только юрлицам по договорам, и то сомневаюсь, что новые договоры будут заключать. Ищите перекупов с „Авито“. Катаются с канистрами, там бензин по 170–200 рублей за литр».

Перекупщики продают не только топливо, но и талоны. В одном из объявлений предлагаются талоны сети ТЭС на бензин АИ-95 по 120 рублей и АИ-92 по 110 рублей. Талоны сети АТАН на АИ-95 продаются по 125 рублей. Автор объявления предлагал воспользоваться ими на АЗС в Джанкое. Встречаются также талоны с ценой по 200 рублей за АИ-95. В Симферополе также появились объявления о продаже талонов ТЭС с «плавающей» ценой.

«Талоны ТЭС, 95 бензин. Пишите. Цена меняется каждый день», — говорится в одном из таких предложений.

Ограничения на продажу топлива власти Крыма и Севастополя объясняют нехваткой запасов. Проблемы с обеспечением нефтепродуктами возникли на фоне ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и последовавших перебоев в поставках топлива на полуостров. По заявлениям региональных властей, ситуация должна нормализоваться в течение ближайшего месяца.