«Поехал бензовоз, да начнутся голодные игры». В Крыму и Севастополе на фоне дефицита топлива расцвел черный рынок бензина и талонов

После введения ограничений на продажу бензина в Крыму и Севастополе на полуострове начал стремительно расти теневой рынок топлива. Перекупщики продают бензин АИ-92 и АИ-95 по цене до 250 рублей за литр — более чем в три раза дороже обычной стоимости, которая еще несколько дней назад составляла около 75–82 рублей.
Дефицит топлива ощущается на полуострове уже несколько месяцев. Сначала власти ограничили продажу бензина АИ-92 и АИ-95 до 20 литров на одного покупателя, затем крупнейшие сети АЗС полуострова — ТЭС и АТАН — перевели часть продаж на систему талонов. Однако вскоре выдача талонов также была остановлена.
«Уважаемые гости! Продажа талонов и топливных карт временно приостановлена. Приносим извинения за, возможно, доставленные неудобства!» — говорится в объявлении на сайте сети АТАН. Аналогичное сообщение размещено и на ресурсах ТЭС. The Insider попытался связаться с компаниями по указанным на сайтах телефонам, однако ни по одному из номеров ответа получить не удалось — там не берут трубку.
На фоне дефицита на «Авито» появились объявления о продаже бензина АИ-95 по 250 рублей за литр с доставкой по Севастополю. Хотя такие объявления быстро удаляются платформой, ссылки и фрагменты описаний продолжают отображаться в поисковой выдаче и сниппетах мессенджеров. Одновременно возникли закрытые чаты, где жители полуострова обсуждают способы покупки топлива. Одна из участниц сообщила, что приобрела бензин у перекупщика по 175 рублей за литр. «В гвардейском на ред петрол поехал бензовоз, да начнутся голодные игры», — пишет еще один пользователь.
The Insider связался с одним из перекупщиков, чтобы выяснить цены, — продавец предложил 20 литров АИ-95 за 2000 рублей в Симферополе и Евпатории.
Один из участников чата пишет, что физлицам талоны отказываются продавать: «Талоны физлицам не дают. Иначе какой смысл талонов? Только юрлицам по договорам, и то сомневаюсь, что новые договоры будут заключать. Ищите перекупов с „Авито“. Катаются с канистрами, там бензин по 170–200 рублей за литр».
Перекупщики продают не только топливо, но и талоны. В одном из объявлений предлагаются талоны сети ТЭС на бензин АИ-95 по 120 рублей и АИ-92 по 110 рублей. Талоны сети АТАН на АИ-95 продаются по 125 рублей. Автор объявления предлагал воспользоваться ими на АЗС в Джанкое. Встречаются также талоны с ценой по 200 рублей за АИ-95. В Симферополе также появились объявления о продаже талонов ТЭС с «плавающей» ценой.
«Талоны ТЭС, 95 бензин. Пишите. Цена меняется каждый день», — говорится в одном из таких предложений.
Ограничения на продажу топлива власти Крыма и Севастополя объясняют нехваткой запасов. Проблемы с обеспечением нефтепродуктами возникли на фоне ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и последовавших перебоев в поставках топлива на полуостров. По заявлениям региональных властей, ситуация должна нормализоваться в течение ближайшего месяца.