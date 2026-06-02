На заправках «Роснефти» в Белгородской области ограничили продажу бензина — «Пепел». Ранее дефицит топлива начался в аннексированном Крыму

На автозаправочных станциях «Роснефти» в Белгородской области начали ограничивать продажу бензина. Как сообщает «Пепел — Белгород», там перестали отпускать топливо в канистры. Также, по сообщениям читателей издания, сотрудники АЗС отказываются заправлять автомобили до полного бака, ссылаясь на внутренний запрет компании.

На то, что бензин АИ-92 перестали наливать в канистры, пожаловались жители Корочанского, Алексеевского, Яковлевского и других округов Белгородской области. Такой бензин используется, в частности, для электрогенераторов и другой техники.

По данным «Пепла», АИ-92 больше не продается на заправках «Татнефти». Сотрудники компании рассказали, что в ближайшее время поставок не ожидается.

На фоне постоянных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России в отдельных регионах страны начались перебои с топливом. Так, в ноябре прошлого года власти Забайкальского края жаловались правительству РФ на дефицит бензина АИ-92. В аннексированном Крыму с 30 мая ограничили продажу АИ-95: отпускают не более чем 20 литров в одни руки раз в сутки. Как писал The Insider, в Крыму и Севастополе начал стремительно расти «теневой» рынок топлива. Перекупщики продают бензин АИ-92 и АИ-95 по цене до 250 рублей за литр — более чем в три раза дороже обычной стоимости, которая еще несколько дней назад составляла около 75–82 рублей.

С 1 апреля в России действует полный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Также непроизводителям запрещено экспортировать дизельное и судовое топливо и другие газойли.