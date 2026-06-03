В Кронштадте поражен российский корвет «Бойкий», который сопровождал суда российского «теневого флота» в Ла-Манше

Украинские беспилотники поразили российский корвет «Бойкий» (типа «Стерегущий») в порту Кронштадта, сообщает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди. По его словам, на корабле начался пожар.
Судя по опубликованному видео, зафиксировано как минимум два попадания. «Рыбарь» пишет, что «Бойкий» находился на плановом ремонте в сухом доке Кронштадтского морского завода. «Почему корвет находился в таком положении без защиты, вопрос со звездочкой. Флот крайне уязвим к украинским налетам. <...> Что касается связи, то с высокой вероятностью использовался спутниковый терминал „Старлинк“. Схема уже отработанная: один из БЛА-ретрансляторов выходит через Прибалтику в международные воды Финского залива и передает сигнал на ударные БПЛА», — отмечает Telegram-канал.
Согласно подсчетам The Insider, это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время полномасштабной войны. В апреле 2024 года на базе в Балтийске в Калининградской области был поражен в результате диверсии загорелся ракетный корабль «Серпухов» (проект 21631 «Буян-М»). Еще один корабль такого типа, «Град», поразили в октябре 2025 года в Карелии.
В июне 2025 года сообщалось о первом случае, когда корабль ВМФ России сопроводил танкеры «теневого флота» через Ла-Манш. В операции участвовал корвет «Бойкий». В дальнейшем он также провел через Балтику в Северное море, а затем через Ла-Манш в Атлантический океан танкер General Skobelev и сухогруз Sparta, которые, предположительно, участвовали в вывозе военной техники с российской базы в сирийском Тартусе. Как писал The Insider, «Бойкий» подделывал сигнал, используя общий MMSI, который отображался в системах отслеживания в виде разных морских объектов.
3 июня, в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), город подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В частности, под удар попали Петербургский нефтяной терминал и объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.