В Кронштадте поражен российский корвет «Бойкий», который сопровождал суда российского «теневого флота» в Ла-Манше

Судя по опубликованному видео, зафиксировано как минимум два попадания. «Рыбарь» пишет, что «Бойкий» находился на плановом ремонте в сухом доке Кронштадтского морского завода. «Почему корвет находился в таком положении без защиты, вопрос со звездочкой. Флот крайне уязвим к украинским налетам. <...> Что касается связи, то с высокой вероятностью использовался спутниковый терминал „Старлинк“. Схема уже отработанная: один из БЛА-ретрансляторов выходит через Прибалтику в международные воды Финского залива и передает сигнал на ударные БПЛА», — отмечает Telegram-канал.

Согласно подсчетам The Insider, это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время полномасштабной войны. В апреле 2024 года на базе в Балтийске в Калининградской области был поражен в результате диверсии загорелся ракетный корабль «Серпухов» (проект 21631 «Буян-М»). Еще один корабль такого типа, «Град», поразили в октябре 2025 года в Карелии.

В июне 2025 года сообщалось о первом случае, когда корабль ВМФ России сопроводил танкеры «теневого флота» через Ла-Манш. В операции участвовал корвет «Бойкий». В дальнейшем он также провел через Балтику в Северное море, а затем через Ла-Манш в Атлантический океан танкер General Skobelev и сухогруз Sparta, которые, предположительно, участвовали в вывозе военной техники с российской базы в сирийском Тартусе. Как писал The Insider, «Бойкий» подделывал сигнал, используя общий MMSI, который отображался в системах отслеживания в виде разных морских объектов.

3 июня, в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), город подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В частности, под удар попали Петербургский нефтяной терминал и объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.