Беспилотники атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. В городе сегодня открывается международный экономический форум

В ночь на 3 июня под атаку украинских беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал, пишут местные СМИ и Telegram-каналы. В городе сегодня открывается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Целями ночных ударов стали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, пишет губернатор Александр Беглов. Он сообщает о нескольких пострадавших, но не указывает, какие повреждения были нанесены.

Telegram-каналы публикуют видео пожара на Петербургском нефтяном терминале, расположенном в черте города (Кировский район). Он предназначен для хранения и переработки нефти и является одним из крупнейших нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России.