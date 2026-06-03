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Новости

Беспилотники атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. В городе сегодня открывается международный экономический форум

The Insider
Фото: «Бумага»

Фото: «Бумага»

В ночь на 3 июня под атаку украинских беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал, пишут местные СМИ и Telegram-каналы. В городе сегодня открывается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Целями ночных ударов стали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, пишет губернатор Александр Беглов. Он сообщает о нескольких пострадавших, но не указывает, какие повреждения были нанесены. 

Telegram-каналы публикуют видео пожара на Петербургском нефтяном терминале, расположенном в черте города (Кировский район). Он предназначен для хранения и переработки нефти и является одним из крупнейших нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России. 

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От места проведения форума (конгрессно-выставочный центр «Экспофорум») до атакованного терминала — меньше 20 км по прямой. 

Иллюстрация к материалу

Ночью в городе были перебои с мобильным интернетом, о чем свидетельствуют и данные сервиса Detector404. Кроме того, местные жители сообщили, что некоторым из них СМС-оповещения об атаке БПЛА приходили с опозданием. «Бумага» пишет, что мобильная связь вернулась после того, как в аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты. 

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