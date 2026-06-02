«Спиридон» вместо «Терминатора», ВС РФ «просачиваются» к Лиману, массированные воздушные налеты на Киев и Днепр. Что происходит на фронте

На Северском выступе подразделения ВС РФ закрепляются на рубеже к востоку от Краматорска.

«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ закрепились в Малиновке к востоку от Краматорска, атакуют Юрковку и ведут бои в Рай-Александровке. На карте DeepState все три села показаны как полностью или почти полностью подконтрольные СОУ.

На покровском направлении отмечается активная «инфильтрация» российских штурмовиков на добропольском участке.

По сведениям Playfra, на добропольском участке фронта российские бойцы не продвигаются, но активно «просачиваются» в украинские тылы под прикрытием «зеленки». По данным исследователя, имел место по крайней мере один случай, когда российский военный добрался до украинской артиллерийской позиции и убил одного из украинских артиллеристов, после чего был сам обнаружен и уничтожен.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал изменения контроля территории за май 2026 года по карте DeepState в разрезе украинских регионов: ВС РФ захватили 26,7 км² территории в Донецкой области и 8 км² — в Запорожской, однако утратили контроль над 12,4 км² Харьковской области, а на Днепропетровщине площадь оккупированной территории сократилась на 8,6 км².

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз», в свою очередь, подсчитал по собственным данным, что в мае площадь оккупированной ВС РФ территории увеличилась на 209,51 км².

OSINT-исследователь под ником Clément Molin подсчитал, что в мае площадь оккупированной ВС РФ территории в целом по фронту возросла на 18 км², а отдельно на Донбассе — на 35 км². Всего же, по оценке исследователя, с октября 2023 года ВС РФ захватили только 12% территории Донбасса.