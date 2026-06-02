«Спиридон» вместо «Терминатора», ВС РФ «просачиваются» к Лиману, массированные воздушные налеты на Киев и Днепр. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении российские военные с разных сторон «просачиваются» к Лиману
- На Северском выступе подразделения ВС РФ закрепляются на рубеже к востоку от Краматорска
- На покровском направлении отмечается активная «инфильтрация» российских штурмовиков на добропольском участке
- В ходе наступления с октября 2023 года российские войска заняли всего 12% территории Донбасса
- Массированные воздушные налеты на Киев и Днепр — 22 человека погибли, еще свыше 120 человек пострадали
- Снижение притока новобранцев в ВС РФ подтверждается статистикой предоставления «кредитных каникул»
- Объем производства ракет «Искандер-М» и «Кинжал» в России составляет 500–700 единиц в год
- Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» будет переименована в «Спиридон»
Обстановка на фронте
На лиманском направлении российские военные с разных сторон «просачиваются» к Лиману (до 2016 года — Красный Лиман).
Исследователь под ником Playfra сообщает, что обстановка на направлении в целом стабильна, хотя российские военные продолжают «просачиваться» в направлении Ставков и восточной части Лимана по маршрутам, которые он отметил на карте. По оценке Playfra, украинские военные уверенно контролируют Ставки, а вот на востоке Лимана положение дел хуже — из-за слабости местных подразделений территориальной обороны и просчетов в управлении ими.
На Северском выступе подразделения ВС РФ закрепляются на рубеже к востоку от Краматорска.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ закрепились в Малиновке к востоку от Краматорска, атакуют Юрковку и ведут бои в Рай-Александровке. На карте DeepState все три села показаны как полностью или почти полностью подконтрольные СОУ.
На покровском направлении отмечается активная «инфильтрация» российских штурмовиков на добропольском участке.
По сведениям Playfra, на добропольском участке фронта российские бойцы не продвигаются, но активно «просачиваются» в украинские тылы под прикрытием «зеленки». По данным исследователя, имел место по крайней мере один случай, когда российский военный добрался до украинской артиллерийской позиции и убил одного из украинских артиллеристов, после чего был сам обнаружен и уничтожен.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал изменения контроля территории за май 2026 года по карте DeepState в разрезе украинских регионов: ВС РФ захватили 26,7 км² территории в Донецкой области и 8 км² — в Запорожской, однако утратили контроль над 12,4 км² Харьковской области, а на Днепропетровщине площадь оккупированной территории сократилась на 8,6 км².
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз», в свою очередь, подсчитал по собственным данным, что в мае площадь оккупированной ВС РФ территории увеличилась на 209,51 км².
OSINT-исследователь под ником Clément Molin подсчитал, что в мае площадь оккупированной ВС РФ территории в целом по фронту возросла на 18 км², а отдельно на Донбассе — на 35 км². Всего же, по оценке исследователя, с октября 2023 года ВС РФ захватили только 12% территории Донбасса.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что главной задачей Владимир Зеленский считает завершение войны к зиме 2026 года.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 2 июня 729 средств воздушного нападения: 656 беспилотников типа «Шахед» и БПЛА-имитаторов (602 БПЛА — 91,77% — были сбиты или подавлены), восьми ракет «Циркон» (о перехвате не сообщалось), 33 баллистических ракет «Искандер-М» (11 были сбиты), 27 крылатых ракет Х-101 (26 сбиты) и пяти крылатых ракет «Калибр» (три сбиты). Зафиксированы попадания 30 баллистических, трех крылатых ракет и 33 БПЛА в 38 локациях, а также падение обломков в 15 локациях.
Основное направление удара — Киев. Также были атакованы Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), Харьков, Запорожская, Полтавская области и другие регионы. Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины.
В Киеве в результате атаки погибли шесть человек, 81 были ранены, в том числе трое детей, сообщили местные власти. Попадание ракеты привело к частичному обрушению девятиэтажного дома в Подольском районе, в Голосеевском районе были разрушены два этажа поликлиники, также падение обломков привело к пожарам в 24-этажном доме в Шевченковском районе, пятиэтажном доме в Святошинском районе и 15-этажном доме в Соломенском районе. В Дарницком районе возник пожар на АЗС.
Три человека пострадали в Киевской области, сообщил глава местной ОВА Николай Калашник. По региону применили беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Последствия атаки зафиксированы в четырех районах области. Наибольший ущерб причинен Бучанскому району, где были повреждены три частных дома, логистические и складские помещения, другие нежилые здания, а также шесть грузовых автомобилей.
В Днепре погибли 16 человек, среди них два ребенка и один спасатель ГСЧС, 42 были ранены, в том числе четверо детей, еще три человека получили травмы в результате ударов по населенным пунктам Днепропетровской области, сообщили местные власти. В городе частично разрушены двухэтажный и четырехэтажный многоквартирные жилые дома, предприятие, уничтожены гаражи и автомобили. Повреждения получила пожарная часть. По информации мэра Днепра Бориса Филатова, город был атакован в том числе кассетными боеприпасами. Днем город вновь подвергся удару БПЛА, пострадали два ребенка.
В Харьковской области под удар попали областной центр и Барвенковская, Донецкая, Мерефянская, Высочанская общины. Пострадали 14 человек, включая 11-летнюю девочку, сообщили местные власти. Во время налета были повреждены один многоквартирный и несколько частных домов, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, написал мэр города. В Харькове и области также были атакованы объекты энергетической инфраструктуры, в том числе один из ключевых объектов компании «Нафтогаз України».
В Сумах в результате атаки на жилой дом три человека получили ранения, сообщили в ГСЧС. В Запорожской области также трое пострадавших.
По сообщению «Укренерго», в результате атаки утром были зафиксированы отключения электроэнергии в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях.
Z-каналы утверждают, что под удар попали логистический центр «Вишнёвое» в городе Вишнёвое в Киевской области, гаражный кооператив на окраине Киева, промышленная зона на улице Васильковской в Киеве, склад почтового оператора «Нова Пошта» № 17 в Киеве, грузовой район Киевского речного порта, автомобильный цех оборонного завода «Маяк», Дарницкий завод железобетонных конструкций в Киеве, завод «Мотор Сич» в Запорожье, склад в Мерефе в Харьковской области и троллейбусное депо в Днепре. Также целями ночных ударов стали объекты газовой инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.
Минобороны РФ отчиталось об «ударе высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса» Украины «в ответ на террористические акты киевского режима».
Владимир Зеленский, подводя итоги ночной атаки, напомнил о важности поставок ЗУР для ЗРК Patriot.
В российском инсайдерском канале «ИЗНАНКА» опубликовали видео удара по нефтебазе «Ровенской» 31 мая 2026 года. Z-канал «Осведомитель» пишет, что подобный налет при отсутствии доступа к Starlink стал возможен благодаря mesh-связи, интегрированной в дроны-камикадзе.
Согласно информации Генпрокуратуры Украины, по меньшей мере 705 детей погибли в Украине в результате полномасштабного российского вторжения. Еще 2 532 ребенка получили ранения, 20 570 — принудительно вывезены в Россию, 2 318 детей пропали без вести, а 23 ребенка пострадали от сексуализированного насилия.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 1 июня 33 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской областями и Крымским полуостровом. В ночь на 2 июня были перехвачены 148 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
В Краснодарском крае в результате ночной атаки возник пожар на Ильском НПЗ, который с 2023 года был атакован как минимум 16 раз. Также был поврежден многоквартирный дом в Славянске-на-Кубани, сообщает региональный оперштаб. Обошлось без пострадавших. В Славянске-на-Кубани, по информации издания Astra, загорелись одна или несколько топливных железнодорожных цистерн рядом с территорией Славянского НПЗ.
При взрыве беспилотника в селе Пушкарное Белгородского округа накануне погиб мужчина, еще один получил ранения, сообщили в оперштабе Белгородской области. Утром в Алексеевке был атакован и загорелся «Мелзавод ЭГА» (1, 2).
Z-каналы публикуют кадры (1, 2) с трассы Р-280 — «сухопутного коридора» в Крым. На первом видео на дороге горят грузовики, на втором — беспилотник Hornet беспрепятственно летит над трассой в течение нескольких минут, пока не падает на обочину без признаков внешнего воздействия — видимо, в результате технической неисправности или обрыва связи. Утром дроны также были замечены над трассой Рыльск — Хомутовка в Курской области.
В Крыму и Севастополе из-за дефицита топлива расцвел черный рынок бензина и талонов. Перекупщики продают бензин АИ-92 и АИ-95 по цене до 250 рублей за литр — более чем в три раза дороже обычной стоимости, которая еще несколько дней назад составляла около 75–82 рублей за литр. Между тем крупнейшие сети автозаправок в Крыму и Севастополе — ТЭС и АТАН — временно прекратили продажу топливных талонов и топливных карт. На сайте ТЭС появилось сообщение о том, что реализация талонов и карт приостановлена на неопределенный срок. Компания принесла клиентам извинения за «возможные неудобства».
В России существует дефицит текущего предложения бензина, сообщил изданию «Коммерсантъ» источник на топливном рынке. По его словам, если ситуация не наладится ко второй половине лета, с нехваткой топлива на АЗС столкнутся не только жители Крыма.
Опубликованы кадры атаки беспилотников 422-го полка Luftwaffe на российский сухогруз в порту оккупированного Бердянска на побережье Азовского моря. Сообщается, что судно получило значительные повреждения.
Завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Волгограде приостановил работу в результате атаки 29 мая 2026 года, пишет Reuters. По сведениям источников агентства, была остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-1, на которую приходится около 40% производственных мощностей предприятия. Также прекратили работу установки АВТ-5 и АВТ-6. По оценке ресурса Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, из строя выведено до 65% установленной мощности предприятия.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 31 мая по 20:00 1 июня стало известно (1, 2) как минимум о семи погибших и 99 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Снижение темпов набора контрактников в российские войска продолжается. Согласно статистике Центрального банка РФ, на которые обратило внимание издание «Медиазона», в I квартале 2026 года российские банки оформили 46,3 тысячи кредитных каникул для участников войны и членов их семей — это минимальный показатель за последние два года. Поскольку законодательство не позволяет оформлять такие льготы на кредиты, полученные уже после отправки на фронт, динамика кредитных каникул считается косвенным индикатором притока новобранцев.
Волонтер проекта Oryx Якуб Яновский отмечает, что, по некоторым оценкам, российские потери убитыми за годы полномасштабной войны уже могли превысить безвозвратные потери РККА в ходе Сталинградской битвы. Ранее британская разведка сообщала, что российские потери могут приближаться к 500 тысячам человек убитыми, а согласно исследованию военного историка Григория Кривошеева, советские потери в ходе Сталинградской битвы составили 478 741 убитыми и пропавшими без вести.
Вооружения и военная техника
ВКС РФ получили самолет ДРЛОиУ А-50У, прошедший капитальный ремонт и модернизацию, сообщил Fighterbomber.
Украинский OSINT-ресурс In Factum обращает внимание, что, согласно с данными, поданными в ООН, Болгария в 2025 году экспортировала в Великобританию и Чехию десятки танков, САУ и артиллерийских орудий советского производства, которые, скорее всего, в дальнейшем оказались в Украине. Кроме того, Болгария экспортировала непосредственно в Украину сотни крупнокалиберных пулеметов, а также зенитные артиллерийские установки и противотанковые гранатометы.
Исследователь и специалист по ракетным технологиям, ядерной стратегии и оборонной политике Фабиан Хоффман оценил объем производства российских ракет «Искандер-М» и «Кинжал» в 500–700 единиц в год, что позволяет осуществлять 40–55 пусков ежемесячно и при необходимости пополнять запасы. По оценке исследователя, для эффективного противодействия им Украине потребуются десятки пусковых установок ЗРК Patriot и не менее 120 ЗУР PAC-3 в месяц.
Российская боевая машина поддержки танков, известная как «Терминатор», будет переименована в «Спиридон». Об этом ТАСС сообщили в концерне «Уралвагонзавод». Ряд СМИ в связи с этой новостью отмечают, что имя Спиридон носил дед Путина по отцовской линии.
О главных событиях войны 1 июня 2026 года — в предыдущей сводке: В ВС РФ появились «зебровозы», украинские военные отходят из Константиновки, налет БПЛА на Саратовский НПЗ. Что происходит на фронте
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