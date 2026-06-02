Россия ударила по Киеву, Днепру и Харькову. Погибли 12 человек, как минимум 110 пострадали

Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 2 июня Россия нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по Киеву, Днепру и Харькову. По подсчетам The Insider, в общей сложности погибли как минимум 12 человек, по меньшей мере 110 человек пострадали. Разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. 

Киев 

По последним данным мэра Киева Виталия Кличко, в столице погибли четыре человека, 65 пострадали, в том числе трое детей. 38 пострадавших госпитализированы, люди продолжают обращаться за медицинской помощью. 

В нескольких районах города повреждены жилые дома, нежилые помещения и четыре медицинских учреждения. Экстренные службы устраняют последствия атаки.

Днепр

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил, что в Днепре в результате российской атаки погибли восемь человек, включая трехлетнего мальчика. Его тело достали из-под завалов четырехэтажного дома. 35 человек пострадали, включая троих детей. 20 раненых госпитализированы. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

По информации Ганжи, всего в нескольких районах области повреждены около 50 зданий, включая жилые дома, административные здания, предприятие, пожарную часть и гаражи. На месте работают экстренные службы. 

Харьков

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, удар ракетами и дронами «Шахед» пришелся по нескольким районам области. Зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, пострадали 10 человек, включая 11-летнюю девочку. О погибших не сообщается.

Массированному удару по Украине предшествовало незапланированное совещание президента России Владимира Путина с силовиками вечером 1 июня. Оно было посвящено удару по колледжу в Старобельске, в котором Россия обвиняет Украину. 

Как отмечает «Агентство», в последние дни президент Украины Владимир Зеленский трижды предупреждал о возможном ударе России по Украине. 

25 мая глава МИД РФ Сергей Лавров 25 мая созвонился с госсекретарем США Марко Рубио и призвал его обеспечить эвакуацию американского дипперсонала из Киева. В соответствующем заявлении МИД РФ говорится, что российская армия приступает «к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений».

