ВС РФ ведут бои северо-западнее Покровска, Путин подтвердил запуск двух «Орешников» по Украине с целью «испытаний». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На покровском направлении ВС РФ ведут бои в районе Гришина к северо-западу от Покровска
- На южно-донецком направлении украинские военные атакуют вдоль берега реки Янчур
- Black Bird Group — в мае 2026 года «чистый» прирост территории под контролем российских войск составил 82 км²
- Путин подтвердил запуск 24 мая 2026 года по Украине двух ракет «Орешник» с целью «испытания»
- Сергей «Флеш» Бескрестнов — большая часть «Шахедов» используется в течение 5–15 дней после выпуска
- Украинские БПЛА атаковали пять судов в портах и акватории Азовского моря — погибли пятеро членов экипажей
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 225 019 человек
- Силы беспилотных систем ВСУ отчитались об уничтожении в 2026 году 174 элементов российской ПВО
Обстановка на фронте
На покровском направлении ВС РФ ведут бои в районе Гришина к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ ведут бои к западу и северу от Гришина, которое расположено к северо-западу от Покровска. По его сведениям, СОУ контратакуют в том же районе.
На южно-донецком направлении украинские военные атакуют вдоль берега реки Янчур.
В Z-канале «Воин DV», близком к российской группировке войск «Восток», приводятся кадры «сбросов» на укрытия с украинской пехотой к северу от Красногорского в Запорожской области на правом берегу реки Янчур (геопривязка). На карте DeepState этот участок отмечен как «серая зона».
На запорожском направлении российские войска наступают к востоку от Орехова.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ атакуют по направлению к Орехову, захватив Гуляйпольское (до 2016 года — Комсомольское) в Запорожской области и ведя бои в Любицком и Новосёловке. Согласно карте DeepState, все эти населенные пункты находятся под контролем СОУ.
Другой «военкор», Владимир Романов, выразил несогласие с заявлением Владимира Путина на ПМЭФ, согласно которому ВС РФ быстро продвигаются на запорожском направлении. Романов предположил, что Путин получает ложные доклады о положении дел и вообще не имеет информации об успешных украинских контратаках в районе Степногорска.
По оценке финского OSINT-сообщества Black Bird Group, в мае площадь территории Украины, оккупированной ВС РФ, увеличилась на 82 км². Напомним, ранее в DeepState подсчитали, что российские войска в прошлом месяце захватили всего на 14 км² больше, чем потеряли.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 4 июня 218 средств воздушного нападения: 216 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), барражирующих боеприпасов «Бандероль» и БПЛА-имитаторов (198 БПЛА — 91,67% — были сбиты или подавлены) и двух управляемых авиационных ракет Х-59 / Х-69 (не достигли целей). Зафиксированы попадания 16 БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в 12 локациях.
В результате удара по предприятию в Киевской области погибли четыре человека, еще четверо пострадали, сообщили (1, 2) местные власти. Как написал Владимир Зеленский, под удар попал завод «Яготинское для детей», производивший детское питание. По словам главы Киевской ОВА Николая Калашника, в разрушенном здании еще могут находиться люди.
Власти Чернигова сообщили о двух ударах БПЛА по городу. Один беспилотник упал на территории частного предприятия, пострадали шесть человек. Удар второго дрона пришелся по автомобильной стоянке. В результате взрыва и возникшего пожара уничтожены или повреждены 37 машин.
В результате ночной атаки на Конотоп в Сумской области пострадали пять человек, в том числе трое детей. Все они госпитализированы вместе с матерью, которая также получила ранения во время обстрела, сообщил мэр Артём Семенихин.
В Днепропетровской области в результате ударов по Павлограду и Троицкой общине погибла женщина, еще два человека пострадали, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили предприятие, автозаправочная станция, многоквартирные и частные жилые дома, транспортные средства.
По информации «Укренерго», в результате атак в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях утром зафиксированы отключения электроэнергии.
В Днепровском районе Херсона накануне днем беспилотник ударил по машине скорой помощи, сообщили в Херсонской ОВА. Ранения получили женщина-медик и водитель машины.
Владимир Путин подтвердил, что 24 мая ВС РФ запустили по Украине не одну, а две баллистические ракеты средней дальности «Орешник», а также заявил, что они применялись с целью испытания нового оружия.
По информации Сергея «Флеша» Бескрестнова, сбитый накануне над Харьковым «Шахед» был произведен всего за несколько дней до пуска. По его наблюдениям, большинство таких беспилотников применяются по Украине через 5–15 дней после выпуска, что говорит о их быстром поступлении с конвейера в войска.
На баллистических ракетах «Искандер» обычно указана дата производства в 2025 году, Х-59 датированы III кварталом 2025 года, тогда как ракеты «Циркон» и С-400 и Х-101 выпускаются незадолго до использования. На основании этих наблюдений Бескрестнов делает вывод, что российская военная промышленность поддерживает высокий темп выпуска ракет и беспилотников, однако не формирует значительных запасов, и большая часть вооружений поступает в войска вскоре после производства.
Мониторинговый канал пишет, что по Украине стали применять ракеты «Искандер-М» с кассетной боевой частью и задержкой детонации. Это означает, что после падения ракеты кассетные суббоеприпасы, разлетающиеся на сотни метров, не взрываются сразу, а срабатывают через 20–30 минут. Как отмечают авторы сообщения, это представляет дополнительную опасность для спасателей, медиков и других служб, прибывающих на место удара, а также для людей, эвакуирующихся с прилегающих территорий.
Проанализировав статистику работы украинской авиации на фронте, украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» сделал вывод, что Воздушные силы ВСУ стали чаще привлекать авиацию к отражению массированных атак. С этим связаны высокие показатели перехвата крылатых ракет (90–100%) за последние два месяца.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 4 июня 19 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 5 июня были перехвачены 123 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
При атаке дрона на территорию предприятия в поселке Отрадовский Краснояружского округа погиб мужчина, еще один получил ранения, сообщил оперштаб Белгородской области.
Украинские каналы сообщают (1, 2) об ударе по нефтебазе в пригороде Луганска. Дополнительной информации об этой атаке нет.
Пять человек погибли и еще шесть пострадали в результате утренней атаки БПЛА на танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе в Азовском море, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. По информации МИД Азербайджана, ночью «беспилотники нанесли удары по двум иностранным грузовым судам, на борту которых находилось 25 граждан Азербайджана». Все погибшие моряки — граждане Азербайджана. Также сообщается о трех пострадавших. В частности, назывались два сухогруза: «Натра» и «Циркон». В МИД подчеркнули, что эти суда «не принадлежат азербайджанскому государству». «Военкор» Владимир Романов пишет, что сухогруз «Натра» шел под флагом Белиза, а «Циркон» — под флагом Палау. По каждому из них ударило по четыре БПЛА. По информации Z-канала «Военный Осведомитель», суда должны были принять груз зерна в Ростове-на-Дону для отправки в Турцию. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди рассказал, что дроны вверенных ему подразделений атаковали ночью пять судов в портах Мариуполя, Бердянска и в прибрежных водах Азовского моря. Среди них, очевидно, были «Натра» и «Циркон».
В порту румынского города Констанца взорвался БЭК. По информации Министерства обороны Румынии, инцидент произошел около 10:30 по местному времени на 78-м причале, недалеко от здания Румынского агентства по спасению на море. Катер был обнаружен рано утром — он застрял в противоразливном боновом заграждении в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала. Когда стало ясно, что БЭК может взорваться, власти организовали эвакуацию людей. По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал.
Вероятно, на катере сработал таймер самоликвидации после того, как он был доставлен в порт, считает пророссийский Telegram-канал «Осведомитель». Предположительно, речь идет о новом украинском БЭК Sargan-3000. Позже в ВМС ВСУ признали, что катер был украинским. «Во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины под влиянием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии», — отметили там.
1-й центр Сил беспилотных систем (14-й полк) заявляет, что Донецкий аэропорт, превратившийся в логистический хаб и ключевую площадку для пусков «Шахедов», «взят под огневой контроль». В ходе многоуровневой операции по выводу из строя всех систем аэропорта были уничтожены пусковые установки, транспортные машины и расчеты БПЛА непосредственно на взлетно-посадочной полосе. Одновременно систематически уничтожались МОГ и средства ПВО. Также наносились удары по инженерной технике, топливозаправщикам и логистическим узлам.
«Сухопутный коридор» в Крым продолжает подвергаться атакам БПЛА. На видео, снятом накануне вечером, 4 июня, видно, как под удар попали две машины.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin отмечает дальнейшее расширение украинской кампании ударов по российской логистике на оперативной глубине. Ссылаясь на данные аналитического коллектива Tochyi, он пишет, что в таких операциях участвуют как минимум 26 подразделений СОУ, использующих 14 различных типов беспилотников. По его оценке, эффективность нынешней кампании во многом стала возможной благодаря предшествующим ударам по российским средствам ПВО. Особое внимание уделяется поражению бензовозов и других логистических машин.
В общей сложности с начала мая украинские военные нанесли удары как минимум по 270 грузовикам и транспортным средствам на расстоянии более 20 км от линии фронта. Аналитик считает, что даже ограниченное число успешных атак способно нарушать перевозки, поскольку водители и перевозчики начинают избегать опасных маршрутов. Он связывает сообщения о проблемах с топливным снабжением в Крым с ударами по топливной логистике и отмечает, что украинские беспилотники всё чаще атакуют транспорт не только на основных трассах, но и на второстепенных дорогах, а также в городах, включая Горловку. Одновременно продолжаются массовые удары FPV-дронов по логистике вблизи линии фронта.
Украинский военный Александр Солонько считает большим успехом начало ударов Третьего армейского корпуса по КПП «Изварино». По его словам, рядом проходит трасса М4 — главная логистическая артерия российской армии в нынешней войне. Она связывает Москву с Ростовом и Кавказом, проходит вдоль границы с Луганской и Донецкой областями и имеет многочисленные ответвления к оккупированным территориям Донбасса. Параллельно трассе проходит железная дорога, также регулярно используемая для снабжения российских войск. Военный полагает, что систематическое воздействие дронов на М4 может нанести российской логистике гораздо больший ущерб, чем нынешние удары по трассе М14 на юге Украины. Кроме того, он обращает внимание на расположенные неподалеку от Изварино автомобильный и железнодорожный мосты через Северский Донец в Каменск-Шахтинском, которые также имеют важное значение для снабжения российских войск.
Спутниковые снимки последствий удара по линейной производственно-диспетчерской станции «Лазарево» в Кировской области в ночь на 31 мая 2026 года, опубликованные «Радио Свобода», показывают, что огонь уничтожил не менее двух резервуаров с топливом и повредил еще один.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 3 июня по 20:00 4 июня стало известно (1, 2) как минимум о 16 погибших и 108 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
«Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров обновили список погибших на войне против Украины с российской стороны. К 5 июня 2026 года стали известны имена 225 019 человек.
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185», сообщили Минобороны РФ и президент Владимир Зеленский (1, 2).
По подсчетам Сил беспилотных систем ВСУ, с начала года подразделениям СБС удалось поразить 174 элемента российской ПВО, в том числе РЛС.
Вооружения и военная техника
Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, в котором, в частности, предусматривается выделение Украине военной помощи на сумму $1 млрд и кредитов на закупку вооружений на сумму еще $8 млрд. Помимо демократов, за акт проголосовали 18 представителей республиканского большинства, однако издание The Hill пишет, что он вряд ли пройдет Сенат.
Оборонная компания Thales организовала на своем заводе в Бельгии производство 70-мм управляемых ракет FZ275 LGR с боевой частью, наполненной тысячами стальных шариков, предназначенных для поражения беспилотников. К 2028 году производство этих ракет планируется довести до 100 тысяч в год, причем часть из них будут собирать в Украине.
Украинский ресурс In Factum публикует обширный список вооружений, которые Великобритания экспортировала в Украину в 2025 году. Среди них — шесть танков Т-72, шесть САУ AS90, более чем по 100 ББМ, вспомогательной техники и катеров, а также тысячи ЗУР, БПЛА и единиц стрелкового оружия.
По оценке ГУР, в России ежемесячно производится до 60 баллистических ракет «Искандер» и до 50 ЗУР РМ-48У для ЗРК С-300, которые используются для ударов по наземным целям. Таким образом, ВС РФ могут применять по Украине до 100 баллистических ракет в месяц.
В 2025 году Турция реэкспортировала в Россию прицелы для поставщика ФСБ и микрометры для «Алабуги», где развернуто производство «Шахедов», выяснил The Insider.
Итальянский производитель шин Pirelli получает до 10% своей прибыли от работы заводов в России, один из которых предоставляет инфраструктуру для производства шин для российской армии, сообщает аналитическая компания Grizzly Research в своем отчете.
Аналитики из группы AviVector установили, что российский самолет ДРЛОиУ А-50У, который Fighterbomber представил как вновь модернизированный, на самом деле прошел модернизацию в 2011 году, а недавно был возвращен в строй после ремонта отдельных систем.
О главных событиях войны 4 июня 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ давят на рубеж к востоку от Орехова, в Азовском море БПЛА поражен российский сторожевой корабль. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут