ВС РФ ведут бои северо-западнее Покровска, Путин подтвердил запуск двух «Орешников» по Украине с целью «испытаний». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На покровском направлении ВС РФ ведут бои в районе Гришина к северо-западу от Покровска

На южно-донецком направлении украинские военные атакуют вдоль берега реки Янчур

Black Bird Group — в мае 2026 года «чистый» прирост территории под контролем российских войск составил 82 км²

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Обстановка на фронте

На покровском направлении ВС РФ ведут бои в районе Гришина к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).

Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ ведут бои к западу и северу от Гришина, которое расположено к северо-западу от Покровска. По его сведениям, СОУ контратакуют в том же районе.

На южно-донецком направлении украинские военные атакуют вдоль берега реки Янчур.

В Z-канале «Воин DV», близком к российской группировке войск «Восток», приводятся кадры «сбросов» на укрытия с украинской пехотой к северу от Красногорского в Запорожской области на правом берегу реки Янчур (геопривязка). На карте DeepState этот участок отмечен как «серая зона».

На запорожском направлении российские войска наступают к востоку от Орехова.

«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ атакуют по направлению к Орехову, захватив Гуляйпольское (до 2016 года — Комсомольское) в Запорожской области и ведя бои в Любицком и Новосёловке. Согласно карте DeepState, все эти населенные пункты находятся под контролем СОУ.

Другой «военкор», Владимир Романов, выразил несогласие с заявлением Владимира Путина на ПМЭФ, согласно которому ВС РФ быстро продвигаются на запорожском направлении. Романов предположил, что Путин получает ложные доклады о положении дел и вообще не имеет информации об успешных украинских контратаках в районе Степногорска.

По оценке финского OSINT-сообщества Black Bird Group, в мае площадь территории Украины, оккупированной ВС РФ, увеличилась на 82 км². Напомним, ранее в DeepState подсчитали, что российские войска в прошлом месяце захватили всего на 14 км² больше, чем потеряли.