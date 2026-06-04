В 2025 году Турция реэкспортировала в Россию прицелы для поставщика ФСБ и микрометры для «Алабуги»

Турция продолжает оставаться для России одним из ведущих перевалочных пунктов сложного западного оборудования и деталей для производства оружия. Именно через Турцию российские оборонные заводы ввозят наиболее дорогое и тонкое оборудование, тогда как более массовые поставки в основном идут через Китай. Как выяснил The Insider, в течение последних двух лет из Турции в Россию поставлялись оптические прицелы и измерительная техника европейского производства для производства дронов.

Оптические прицелы чешской фирмы Meopta Optika поставила в Россию турецкая фирма Av Doga Av Ve Deniz Gerecleri. Покупатель — российская фирма-прокладка ООО «Альянс», много лет бывшая поставщиком ФСИН. «Альянс» не раз становился фигурантом расследований The Insider — например, именно эта фирма после начала войны ввезла в Россию две тысячи чешских охотничьих ружей Česká Zbrojovka и больше сотни австрийских пистолетов Glok.

Аналогичная продукция немецкой фирмы Kilic Feintechnik Gmbh и хорватской Rusan-Mikron были закуплены фирмой-перепродавцом ООО «Норд» — многолетним поставщиком ФСБ. Турецким экспортером в этом случае была указана фирма Algo Lojistik Limited Sirketi.

Микрометры, кронциркули, штангенциркули американской фирмы Fowler через Турцию были поставлены в ОЭЗ «Алабуга», где производятся дроны «Шахед», практически ежедневно атакующие Украину. Также через Турцию в Россию въехало оборудование, без которого была бы невозможна защита от атак БПЛА: высокоточные осциллографы, измерители перекрестных помех и датчики поглощаемой мощности немецкой фирмы Rohde & Schwarz Gmbh & Co KG и американских Keysight Technologies и Ametek Advanced Measurement Technology. Они используются для разработки и настройки систем РЭБ.

Из Турции въехали в Россию дальномеры известных европейских производителей оптических приборов — немецких Lase Industrielle Lasertechnik GmbH и Zoller+Frohlich GmbH, швейцарской Leica Geosystems Ag, американо-японской Omron Automotive Electronics Co. Ltd, а также канадской Hermary Opto Electronics Inc. Дальномеры — приборы незаменимые на фронте, где они позволяют измерить расстояние до цели. Но в данном случае речь шла о еще более профессиональной технике — такая используется на оружейных заводах для обмера изделий и юстировки (точной настройки) техники, контроля качества изготовления деталей.

Также через Турцию в Россию поставляются станки, сварочные аппараты и другое оборудование для обработки металла, востребованные военными заводами: например, немецкие сварочные агрегаты, лазерная установка Lap GmbH Laser Applikationen для высокоскоростных высокоточных систем резки, сварки, наплавки и термообработки и компьютеризированные автоматические обрабатывающие центры для металла.

Тем же путем в Россию попадает оборудование для производства микрочипов. Так, немецкий анализатор дифракции обратно-рассеянных электронов фирмы Staib Instrumente GmbH предназначен для вакуумных установок, наносящих покрытие методом послойного осаждения, и незаменим при изготовлении микрочипов. Итальянская фирма Seica S.P.A. — всемирно известный производитель устройств для тестирования печатных плат. Ее продукцию используют, например, для производства начинки баллистических ракет.

Еще один вид оборудования, ввозимого в РФ через Турцию, не связан напрямую с ВПК, но очень востребован экспортерами топлива — это расходомеры и датчики уровня, позволяющие очень точно определять, насколько заполнен танкер или нефтяной резервуар. Их производят именитые западные фирмы — Endress+Hauser, Krohne Ltd, Pietro Fiorentini S.P.A., Dinel S.R.O., Heinrichs Kobold Group.