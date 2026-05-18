Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.13

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

2385

 

 

 

 

 

Новости

Компания из немецкого Любека четыре года поставляла в Россию товары двойного назначения из ЕС. Грузы шли через Турцию и другие страны

The Insider
Любек. Фото: Wikipedia

Любек. Фото: Wikipedia

В немецком городе Любеке (земля Шлезвиг-Гольштейн) полиция арестовала бизнесмена, подозреваемого в создании схемы по поставкам в Россию технологий двойного назначения. Как пишет Politico, подозреваемый — 39-летний Никита С. (Nikita S).

Согласно материалам расследования, которое продолжалось четыре года, в центре схемы находилась торговая компания Global Trade. До полномасштабной войны в Украине эта фирма занималась прямыми поставками товаров в Россию. Следователи считают, что после начала войны и ужесточения санкций в отношении Москвы Global Trade изменила схему поставок так, чтобы спрятать конечных получателей в РФ.

Российским партнером компании из Любека называют ООО «Коловрат», которое находится под санкциями США. Немецкие следователи утверждают, что эта компания — центр сети закупок, снабжающей российскую промышленность, включая предприятия военно-промышленного комплекса.

Никита С. занял должность управляющего директора Global Trade в марте 2022 года. В материалах дела его называют связующим звеном между немецкой компанией и ее российским партнером. Как выяснилось, он также работал непосредственно на «Коловрат», координируя заказы, платежи и отгрузки.

Согласно таможенным данным, в числе поставляемых товаров были микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, шарикоподшипники, механические детали, осциллографы и другое измерительное оборудование. Как утверждают следователи, многое из этого является товарами двойного назначения, то есть товарами, которые имеют и гражданское, и военное применение. В нескольких случаях поставки удалось отследить до конечных получателей в России, которые оказались связаны с оборонными или ядерными исследованиями.

В схеме поставок участвовали еще две немецкие фирмы, ER Industriebedarf GmbH и Amtech Solutions, а также турецкая MR Global. Грузы отправлялись в Россию через третьи страны, в том числе Турцию. При этом между отгрузкой товара из ЕС и доставкой в РФ могло проходить всего 5–10 дней.

Согласно иформации из базы данных North Data, с которой ознакомился The Insider, управляющего директора Global Trade GmbH зовут Никита Зигле (Nikita Siegle).

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте