Компания из немецкого Любека четыре года поставляла в Россию товары двойного назначения из ЕС. Грузы шли через Турцию и другие страны

В немецком городе Любеке (земля Шлезвиг-Гольштейн) полиция арестовала бизнесмена, подозреваемого в создании схемы по поставкам в Россию технологий двойного назначения. Как пишет Politico, подозреваемый — 39-летний Никита С. (Nikita S).

Согласно материалам расследования, которое продолжалось четыре года, в центре схемы находилась торговая компания Global Trade. До полномасштабной войны в Украине эта фирма занималась прямыми поставками товаров в Россию. Следователи считают, что после начала войны и ужесточения санкций в отношении Москвы Global Trade изменила схему поставок так, чтобы спрятать конечных получателей в РФ.

Российским партнером компании из Любека называют ООО «Коловрат», которое находится под санкциями США. Немецкие следователи утверждают, что эта компания — центр сети закупок, снабжающей российскую промышленность, включая предприятия военно-промышленного комплекса.

Никита С. занял должность управляющего директора Global Trade в марте 2022 года. В материалах дела его называют связующим звеном между немецкой компанией и ее российским партнером. Как выяснилось, он также работал непосредственно на «Коловрат», координируя заказы, платежи и отгрузки.

Согласно таможенным данным, в числе поставляемых товаров были микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, шарикоподшипники, механические детали, осциллографы и другое измерительное оборудование. Как утверждают следователи, многое из этого является товарами двойного назначения, то есть товарами, которые имеют и гражданское, и военное применение. В нескольких случаях поставки удалось отследить до конечных получателей в России, которые оказались связаны с оборонными или ядерными исследованиями.

В схеме поставок участвовали еще две немецкие фирмы, ER Industriebedarf GmbH и Amtech Solutions, а также турецкая MR Global. Грузы отправлялись в Россию через третьи страны, в том числе Турцию. При этом между отгрузкой товара из ЕС и доставкой в РФ могло проходить всего 5–10 дней.

Согласно иформации из базы данных North Data, с которой ознакомился The Insider, управляющего директора Global Trade GmbH зовут Никита Зигле (Nikita Siegle).