ВС РФ давят на рубеж к востоку от Орехова, в Азовском море БПЛА поражен российский сторожевой корабль. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На покровском направлении сообщается о продвижении российских войск к востоку от Доброполья
- На запорожском направлении подразделения ВС РФ давят на рубеж к востоку от Орехова
- Украинские дроны-перехватчики в мае сбили более 3,5 тысячи российских беспилотников разных типов
- Налет БПЛА на Симферополь — три человека погибли, еще семеро человек получили ранения
- В Азовском море беспилотником поражен российский сторожевой корабль проекта 10410 «Светляк»
- Z-каналы сообщают о проблемах с работой мобильных групп ПВО на территории Крымского полуострова из-за дефицита бензина
- В результате украинского налета на Кронштадт на корвете «Бойкий» возник масштабный пожар
- CIT — в мае 2026 года по обе стороны фронта погибли 377 мирных жителей, еще не менее 2783 человек получили ранения
Обстановка на фронте
На покровском направлении сообщается о продвижении российских войск к востоку от Доброполья.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ взяли Новое Шахово (до 2016 года — Розы Люксембург) и продолжают наступление в сторону Вольного к востоку от Доброполья. Согласно карте DeepState, Новое Шахово находится в «серой зоне».
На запорожском направлении подразделения ВС РФ давят на рубеж к востоку от Орехова.
Минобороны РФ заявило о захвате села Гуляйпольское (до 2016 года — Комсомольское) в Запорожской области к юго-западу от Гуляйполя и примерно в 20 км к востоку от Орехова. В связанном с группировкой войск «Восток» Telegram-канале «Воин DV» подтвердили эту информацию, опубликовав видео «флаговтыков» в населенном пункте (геопривязка). Согласно карте DeepState, Гуляйпольское остается под контролем СОУ.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 4 июня 294 средств воздушного нападения: 293 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (264 БПЛА — 90,10% — были сбиты или подавлены) и одной баллистической ракеты «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракеты и 24 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в 12 локациях.
Два человека пострадали при ночной атаке на пять районов Днепропетровской области, сообщили в ГСЧС.
Ночью был атакован промышленный объект в Бориспольском районе Киевской области, спасатели занимаются ликвидацией пожара. Пострадал водитель бензовоза, рассказал глава местной ОВА Николай Калашник.
В Херсоне в результате налета беспилотников накануне вечером погибли два человека, еще девять получили ранения, сообщили в ГСЧС. В многоэтажном доме загорелись квартиры, возникли крупные пожары. Всего за сутки в Херсонской области погибли шесть человек, еще 26 человек, в том числе один ребенок, пострадали, сообщил глава ОВА Александр Прокудин. Он также рассказал о смерти еще двух человек в результате предыдущих атак: в Приозерном из-под завалов атакованного днем ранее дома вытащили тело женщины, а в атакованных накануне Камышанах от ранений скончалась пенсионерка.
Украинские дроны-перехватчики в мае сбили более 3,5 тысячи российских беспилотников разных типов в трех эшелонах противовоздушной обороны, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. «Сегодня бóльшая часть обезвреженных российских „Шахедов“, „Гераней“ и других средств воздушного нападения — результат работы наших БПЛА-перехватчиков», — рассказал Сырский. По его словам, самую высокую результативность демонстрирует второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем. На их счету более 1,2 тысячи сбитых дронов за прошлый месяц.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 3 июня 82 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 4 июня были перехвачены 272 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Три человека погибли, еще семеро получили ранения при ночном налете беспилотников на Симферополь, сообщил «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксёнов. По сведениям Telegram-канала «Крымский ветер», в Симферополе один из ударов пришелся по военной топливной базе на улице Ухтомского. Еще один человек погиб и трое пострадали после атаки дрона на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, написал Аксёнов. Информация о налете украинских БПЛА поступила и из Севастополя. По информации «главы» города Михаила Развожаева, были сбиты около 20 дронов, пострадавших нет.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что вверенные ему подразделения поразили сторожевой корабль проекта 10410 «Светляк» в Азовском море. На опубликованном Мадяром видео зафиксирована группа российских моряков, которые в момент удара, вероятно, пытались сбить беспилотник, а значит, экипаж мог понести потери.
Также под удар дронов СБС попали ЗРПК «Панцирь», система навигации, цистерны, локомотивы и трансформаторы в аннексированном Крыму и на других оккупированных территориях. Z-канал «Военный Осведомитель» пишет, что на самом деле СБС поразили макет «Панциря», и порадовался, что «ПВО в Крыму наконец-то наладило массовое применение макетов ЗРК».
Накануне в результате атаки FPV-дронами погибли два мирных жителя в Белгородской области: на хуторе Давыдкин Волоконовского округа и в селе Козинка Грайворонского округа, сообщил (1, 2) оперштаб региона. Утром в Шебекинском округе от атак пострадали две женщины.
Telegram-канал «Крымский ветер» рассказал о сгоревшем бензовозе в районе села Богатое Белогорского района. По сведениям авторов канала, транспортное средство находится на выезде из села неподалеку от автозаправочной станции «Грифон». Авторы публикации ссылаются на видеозаписи очевидцев и данные спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS, согласно которым возгорание в этом районе было зафиксировано в 1:50 ночи 4 июня. Подробности инцидента пока неизвестны.
Z-канал «Камни, бл*ди, бескозырки» обращается к оккупационным властям Крыма с призывом обеспечить топливом российские мобильные огневые группы на полуострове — по сведениям авторов канала, дефицит бензина затрудняет их работу.
Z-канал «Военный Осведомитель» публикует видео последствий удара дрона по стоянке большегрузов в оккупированном Енакиеве в Донецкой области и пишет, что «стоянки автотранспорта стали для противника удобной лакомой целью».
Появились спутниковые снимки, по которым можно сделать предварительные выводы о результатах атаки на корвет «Бойкий» в Кронштадте. В частности, журналист «Радио Свобода» Марк Крутов опубликовал снимок, сделанный в 16:30 по местному времени, на котором видно пожар на корвете. Это означает, что «Бойкий» горел много часов. Украинские проекты «КіберБорошно» и «Схеми» поделились снимками (1, 2), на которых видно тушение пожара на корвете шестью пожарными стволами. Украинское издание «Мілітарний» отмечает, что как минимум надстройке «Бойкого», где расположены ходовая рубка, боевые посты, системы связи и РЛС, был нанесен существенный урон.
Инсайдерский Telegram-канал «Досье Шпиона» публикует видео с последствиями удара по корвету «Бойкий», отмечая, что как минимум один человек в результате атаки погиб.
Спутниковые снимки результатов атаки на Петербургский нефтяной терминал подтверждают, что по крайней мере один резервуар с топливом выгорел, еще пять (по другим данным, шесть) резервуаров были повреждены. На снимках также видно, что специальные антидроновые сети не спасли емкости с топливом от повреждений. Помимо резервуаров, серьезные повреждения получили трубопроводы и другая инфраструктура порта.
На неоднократно атакованном Саратовском НПЗ спутниковыми снимками подтверждается поражение установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6, секции висбрекинга, нескольких резервуаров и технологических эстакад.
«Досье Шпиона» утверждает, что 30 мая 2026 года шесть беспилотников нанесли удар по резервуарам хранения нефтепродуктов, использовавшимся 104-й отдельной бригадой материально-технического обеспечения (в/ч 11387, Чита). По сведениям канала, нефтепродукты хранились на территории нефтебазы ООО «Агропродукт» в Матвеевом Кургане. Среди военнослужащих пострадавших нет. Об ударе по нефтебазе «Агропродукт» сообщали украинские ССО.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 2 июня по 20:00 3 июня стало известно (1, 2) как минимум о 33 погибших и 147 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
За май в результате обстрелов и ударов по гражданской инфраструктуре по обе стороны от линии фронта погибли как минимум 377 мирных жителей, не менее 2783 человек получили ранения различной степени тяжести. В CIT отмечают, что май 2026-го стал для гражданского населения самым смертоносным месяцем за всё время наблюдений — с января 2024 года.
О главных событиях войны 3 июня 2026 года — в предыдущей сводке: Налет на Санкт-Петербург и Кронштадт в день открытия ПМЭФ, российские войска атакуют Лиман. Что происходит на фронте
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