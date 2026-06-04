ВС РФ давят на рубеж к востоку от Орехова, в Азовском море БПЛА поражен российский сторожевой корабль. Что происходит на фронте

На запорожском направлении подразделения ВС РФ давят на рубеж к востоку от Орехова.

Минобороны РФ заявило о захвате села Гуляйпольское (до 2016 года — Комсомольское) в Запорожской области к юго-западу от Гуляйполя и примерно в 20 км к востоку от Орехова. В связанном с группировкой войск «Восток» Telegram-канале «Воин DV» подтвердили эту информацию, опубликовав видео «флаговтыков» в населенном пункте (геопривязка). Согласно карте DeepState, Гуляйпольское остается под контролем СОУ.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 4 июня 294 средств воздушного нападения: 293 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (264 БПЛА — 90,10% — были сбиты или подавлены) и одной баллистической ракеты «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракеты и 24 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в 12 локациях.

Два человека пострадали при ночной атаке на пять районов Днепропетровской области, сообщили в ГСЧС.

Ночью был атакован промышленный объект в Бориспольском районе Киевской области, спасатели занимаются ликвидацией пожара. Пострадал водитель бензовоза, рассказал глава местной ОВА Николай Калашник.

В Херсоне в результате налета беспилотников накануне вечером погибли два человека, еще девять получили ранения, сообщили в ГСЧС. В многоэтажном доме загорелись квартиры, возникли крупные пожары. Всего за сутки в Херсонской области погибли шесть человек, еще 26 человек, в том числе один ребенок, пострадали, сообщил глава ОВА Александр Прокудин. Он также рассказал о смерти еще двух человек в результате предыдущих атак: в Приозерном из-под завалов атакованного днем ранее дома вытащили тело женщины, а в атакованных накануне Камышанах от ранений скончалась пенсионерка.