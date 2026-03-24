На орбиту запустили первую группу российских интернет-спутников. «Говорить о том, что у РФ появился свой Starlink, рано» — эксперт

Компания «Бюро 1440», входящая в ИКС «Холдинг», вывела на низкую орбиту 16 космических аппаратов группировки «Рассвет». Они используют систему связи 5G NTN, плазменный двигатель и обновленную систему энергопитания. Изначально запуск первых спутников планировался на 2025 год, однако был отложен. По данным «Коммерсанта», производитель не успел в срок выпустить нужное количество аппаратов.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов называл «Рассвет» аналогом американской системы спутникового интернета Starlink Илона Маска. В разговоре с The Insider популяризатор космонавтики Виталий Егоров призвал не сравнивать эти два проекта:

«Проект “Рассвет” правильнее сравнивать с другой международной компанией и системой спутникового интернета — OneWeb. Отличие OneWeb от Starlink в том, что Starlink имеет более массовый характер: запущено в несколько раз больше спутников, а терминалы меньше и подходят для использования частными пользователями. OneWeb ориентирована на бизнес и на предоставление государственных услуг, размер терминала больше. В этом и разница для конечного пользователя. Тот же Starlink для применения на войне оказался гораздо эффективнее именно за счет массовости наземных терминалов и их малого размера. У "Рассвета" терминал больше, чем у Starlink, и ближе по размеру к OneWeb, но здесь важно не только разработать сам терминал, но и наладить его массовое производство — так же, как и массовое производство спутников. Для "Рассвета" минимальное количество спутников, необходимых для предоставления приемлемого качества связи на территории России или на широтах, совпадающих с ее территорией, — около 250 космических аппаратов. Сейчас запущено только 16, поэтому рано говорить о том, что у России появился свой Starlink. Далее, кроме запуска спутников, нужно наладить производство малогабаритных и дешевых — что тоже важно — наземных терминалов. Это следующий технологический барьер, который предстоит преодолеть "Рассвету", чтобы конечные пользователи на земле, в том числе Минобороны, получили те услуги, которые они получали, имея доступ к Starlink».