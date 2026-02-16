Китай планирует вывести на орбиту 203 тысячи спутников для помехи работе Starlink — Bloomberg

Китай представил в Международный союз электросвязи (МСЭ) при ООН планы по развертыванию группировки из 203 тысяч спутников к середине 2030-х годов, пишет Bloomberg. Отмечается, что это в разы превышает масштабы крупнейших западных проектов: у сети Starlink компании SpaceX сейчас на орбите около 10 тысяч аппаратов, а группировка Amazon Leo будет насчитывать максимум 3232 спутника.

Однако, по мнению аналитиков, значительная часть заявленных аппаратов — это так называемые бумажные спутники, которые никогда не будут запущены. Как отмечает обозреватель отраслевого портала SatNews Эван Грей, их реальная цель — создать регуляторные препятствия для конкурентов. Дело в том, что МСЭ учитывает зарезервированные спутники как реально существующие, а это вынуждает западных инженеров при проектировании учитывать потенциальные радиопомехи от несуществующих китайских аппаратов, что снижает мощность и эффективность их сетей.

Как пишет Bloomberg, с 2020 года количество объектов на орбите выросло вчетверо — до более чем 16 тысяч. По данным Европейского космического агентства, плотность активных спутников на оптимальных для мегагруппировок высотах уже сопоставима с плотностью космического мусора на орбите. Согласно одному из исследований, на этих орбитах может хватить места лишь для 148 тысяч объектов, а при нынешних темпах запусков предел будет достигнут к концу 2030-х.

Отмечается, что главное преимущество SpaceX — многоразовые ракеты Falcon 9, которые обеспечивают низкую стоимость и высокую частоту запусков: более 2 тысяч спутников в год. Пока ни один конкурент не может предложить ничего подобного. Китай развивает сразу несколько проектов многоразовых ракет — как частных, так и государственных, но пока КНР не может догнать SpaceX.

Ранее американские сенаторы-демократы направили письмо главе Пентагона Питу Хегсету с требованием провести немедленную проверку SpaceX Илона Маска. Поводом для обращения послужили подозрения в том, что китайские инвесторы тайно купили долю в компании, что может представлять риски для национальной безопасности США.