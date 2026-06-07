Россия ударила дроном по хранилищу отработавшего ядерного топлива возле ЧАЭС. Радиационный фон в норме

Россия ночью 7 июня ударила беспилотником по площадке Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива возле Чернобыльской АЭС, заявили «Энергоатом», Минэнерго Украины и президент Владимир Зеленский. По данным «Энергоатома», частично разрушено здание приема контейнеров, где отработавшее ядерное топливо не хранилось. Радиационный фон остается в пределах нормы, пострадавших нет.
По данным СБУ, удар был нанесен дроном типа «Герань-2» в 02:05. Следователи обнаружили на месте элементы беспилотника и открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. В результате взрыва, как утверждает СБУ, были повреждены здание приема и перегрузки отработавшего ядерного топлива, а также административный корпус МАГАТЭ. При этом, по данным украинской спецслужбы, удар не повлиял на производственный процесс хранилища.
«Энергоатом» сообщил, что удар пришелся по зданию приема контейнеров на площадке ЦСВЯП в 02:10. После атаки возник пожар площадью 40 кв. м, его оперативно локализовали и полностью потушили. Компания опубликовала фотографии поврежденного здания: на них видно разрушенную часть фасада, выбитые окна и обломки возле здания.
МАГАТЭ сообщило, что Украина проинформировала агентство об атаке на центральное хранилище отработавшего топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. По данным агентства, удар нанес серьезный ущерб зданию приема топлива — фасаду, окнам и дверям. Соседние здания также пострадали от взрывной волны. Команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке должна посетить объект и оценить последствия удара.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал инцидент «глубоко тревожным», поскольку он произошел на объекте, где содержатся большие объемы ядерного материала, размещенного в нескольких метрах от поврежденного здания. По его словам, атаки на ядерные объекты «абсолютно неприемлемы» и противоречат ключевым принципам ядерной безопасности во время вооруженного конфликта.
Зеленский заявил, что удар был нанесен «Шахедом» по «объекту чрезвычайно критической инфраструктуры» и что Россия «сознательно ударила именно по этому объекту ядерной инфраструктуры». Украинское Минэнерго назвало сам факт удара по объекту обращения с отработавшим ядерным топливом «беспрецедентной угрозой ядерной и радиационной безопасности» и призвало МАГАТЭ срочно направить миссию для фиксации последствий атаки.
Минобороны России в сводке за 7 июня отдельно не упоминало удар по хранилищу возле ЧАЭС. Российское ведомство заявило, что российские войска нанесли удары по патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, местам сборки и запуска дальнобойных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских и иностранных военных.