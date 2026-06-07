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Россия ударила дроном по хранилищу отработавшего ядерного топлива возле ЧАЭС. Радиационный фон в норме

The Insider
Поврежденное российским дроном здание на площадке Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива возле Чернобыльской АЭС. Фото: «Енергоатом»

Поврежденное российским дроном здание на площадке Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива возле Чернобыльской АЭС. Фото: «Енергоатом»

Россия ночью 7 июня ударила беспилотником по площадке Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива возле Чернобыльской АЭС, заявили «Энергоатом», Минэнерго Украины и президент Владимир Зеленский. По данным «Энергоатома», частично разрушено здание приема контейнеров, где отработавшее ядерное топливо не хранилось. Радиационный фон остается в пределах нормы, пострадавших нет.

По данным СБУ, удар был нанесен дроном типа «Герань-2» в 02:05. Следователи обнаружили на месте элементы беспилотника и открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. В результате взрыва, как утверждает СБУ, были повреждены здание приема и перегрузки отработавшего ядерного топлива, а также административный корпус МАГАТЭ. При этом, по данным украинской спецслужбы, удар не повлиял на производственный процесс хранилища.

«Энергоатом» сообщил, что удар пришелся по зданию приема контейнеров на площадке ЦСВЯП в 02:10. После атаки возник пожар площадью 40 кв. м, его оперативно локализовали и полностью потушили. Компания опубликовала фотографии поврежденного здания: на них видно разрушенную часть фасада, выбитые окна и обломки возле здания.

Поврежденное российским дроном здание на площадке Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива возле Чернобыльской АЭС

Поврежденное российским дроном здание на площадке Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива возле Чернобыльской АЭС

«Енергоатом»

МАГАТЭ сообщило, что Украина проинформировала агентство об атаке на центральное хранилище отработавшего топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. По данным агентства, удар нанес серьезный ущерб зданию приема топлива — фасаду, окнам и дверям. Соседние здания также пострадали от взрывной волны. Команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке должна посетить объект и оценить последствия удара.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал инцидент «глубоко тревожным», поскольку он произошел на объекте, где содержатся большие объемы ядерного материала, размещенного в нескольких метрах от поврежденного здания. По его словам, атаки на ядерные объекты «абсолютно неприемлемы» и противоречат ключевым принципам ядерной безопасности во время вооруженного конфликта.

Зеленский заявил, что удар был нанесен «Шахедом» по «объекту чрезвычайно критической инфраструктуры» и что Россия «сознательно ударила именно по этому объекту ядерной инфраструктуры». Украинское Минэнерго назвало сам факт удара по объекту обращения с отработавшим ядерным топливом «беспрецедентной угрозой ядерной и радиационной безопасности» и призвало МАГАТЭ срочно направить миссию для фиксации последствий атаки.

Минобороны России в сводке за 7 июня отдельно не упоминало удар по хранилищу возле ЧАЭС. Российское ведомство заявило, что российские войска нанесли удары по патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, местам сборки и запуска дальнобойных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских и иностранных военных.

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