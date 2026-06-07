Россия ударила дроном по хранилищу отработавшего ядерного топлива возле ЧАЭС. Радиационный фон в норме

Россия ночью 7 июня ударила беспилотником по площадке Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива возле Чернобыльской АЭС, заявили «Энергоатом», Минэнерго Украины и президент Владимир Зеленский. По данным «Энергоатома», частично разрушено здание приема контейнеров, где отработавшее ядерное топливо не хранилось. Радиационный фон остается в пределах нормы, пострадавших нет.

По данным СБУ, удар был нанесен дроном типа «Герань-2» в 02:05. Следователи обнаружили на месте элементы беспилотника и открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. В результате взрыва, как утверждает СБУ, были повреждены здание приема и перегрузки отработавшего ядерного топлива, а также административный корпус МАГАТЭ. При этом, по данным украинской спецслужбы, удар не повлиял на производственный процесс хранилища.

«Энергоатом» сообщил, что удар пришелся по зданию приема контейнеров на площадке ЦСВЯП в 02:10. После атаки возник пожар площадью 40 кв. м, его оперативно локализовали и полностью потушили. Компания опубликовала фотографии поврежденного здания: на них видно разрушенную часть фасада, выбитые окна и обломки возле здания.