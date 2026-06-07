Движение через один из ключевых въездов в Крым «Джанкой» перекрыли из-за удара по мосту. Через него проходит атакуемый «сухопутный коридор»

Перекрытие «Джанкоя» случилось на фоне ухудшения ситуации со снабжением Крыма, в том числе топливом. Автомобильная дорога протяженностью более 600 км, которая ведет из Ростова-на-Дону в Симферополь, в последние недели регулярно подвергается украинским воздушным атакам.

Ранее в Крыму и Севастополе ввели ограничения на продажу топлива, а затем появились сообщения о перебоях с отдельными продуктами — сахаром, крупами, мукой, макаронами и растительным маслом.

В местных чатах, содержание которых изучил The Insider, жители Крыма и Севастополя обсуждают очереди на заправках, поиск бензина АИ-92 и АИ-95, дизеля и газа, а также покупку топлива за наличные или по талонам. В сообщениях спрашивают, где еще есть топливо в Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории и Севастополе, жалуются на многочасовые очереди и лимиты в 20 литров, предлагают обмен талонов и продажу бензина по завышенным ценам — в частности, АИ-92 за 200 рублей за литр. О проблемах сообщают и владельцы машин на газе: одна из участниц чата пишет, что на участке от Бородинского кольца до Марьино газ был только на заправке ТЭС в Строгоновке и отпускался по талонам, а появление продаж за наличные оператор сочла маловероятным.