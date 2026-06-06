Петербург и Ленобласть в последний день ПМЭФ подверглись одной из самых масштабных атак за время войны. Жителей призвали не выходить из дома

Над Ленинградской областью сбили 141 беспилотник, отчитался губернатор Александр Дрозденко утром 6 июня. По его словам, обломки упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Возле поселка Большая Ижора вспыхнул пожар. Власти развернули временный оперативный штаб и перевели экстренные службы в режим повышенной готовности. По словам губернатора, пострадавших нет:
«Завершено отражение атаки вражеских БПЛА на особо важные объекты промышленности и энергетики Ленинградской области. Разрушений не зафиксировано. Мы также отмечаем падение обломков в ряде районов Ленинградской области. Последствия незначительные: в основном мелкие посечения осколками фасадов домов и стекол. Данных о пострадавших нет. В Ломоносовском районе на объектах Министерства обороны возник пожар. Мной принято решение о создании оперативного штаба по контролю за ситуацией в районе. В рамках решений оперативного штаба принято решение о частичной эвакуации населения в зоне возгорания объектов Министерства обороны. Это мера временная: я думаю, что в течение нескольких часов жители вернутся в свои дома».
Дрозденко опубликовал памятку о действиях во время воздушной тревоги.
О работе средств противовоздушной обороны также сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он призвал жителей города не выходить на улицу, а также предупредил о перебоях мобильного интернета и пообещал сообщить о «ликвидации» воздушной опасности. С тех пор на момент публикации этого текста новых постов в Telegram-канале Беглова не появилось.
Мониторинговые сервисы подтверждают наличие проблем со связью в Петербурге. По данным DownDetector, жалобы стали поступать еще ночью. Их количество оставалось высоким и утром.
Обновлено: в результате атаки на Петербург пострадали три человека, их состояние оценивается как легкое, они выписаны домой, сообщил Беглов.
Как выяснило издание Astra, под удар могли попасть Петергофская нефтебаза, Кадетский морской корпус в Кронштадте, а также НИИ Морской теплотехники в Ломоносове, где создают подводное оружие. Местные СМИ сообщают о перекрытии одной из улиц в Кронштадте.
Сегодняшняя атака на Петербург и Ленинградскую область оказалась одной из самых масштабных за все время российско-украинской войны. Она произошла в последний день работы Петербургского международного экономического форума — на следующий день после выступления Владимира Путина на ПМЭФ.
За день до этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину встретиться лично, чтобы договориться о завершении войны. Путин, выступая на форуме, заявил, что пока не видит смысла в такой встрече.
Массированная атака на Петербург и Ленинградскую область произошла и в первый день ПМЭФ, 3 июня. Тогда, по данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, над регионом были сбиты 59 беспилотников. Глава Петербурга Александр Беглов сообщал, что под удар попали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города, пострадали несколько человек, погибших не было. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на регион и заявили о поражении АО «Петербургский морской терминал» и порта в Кронштадте.