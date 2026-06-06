Петербург и Ленобласть в последний день ПМЭФ подверглись одной из самых масштабных атак за время войны. Жителей призвали не выходить из дома

Сегодняшняя атака на Петербург и Ленинградскую область оказалась одной из самых масштабных за все время российско-украинской войны. Она произошла в последний день работы Петербургского международного экономического форума — на следующий день после выступления Владимира Путина на ПМЭФ.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину встретиться лично, чтобы договориться о завершении войны. Путин, выступая на форуме, заявил, что пока не видит смысла в такой встрече.

Массированная атака на Петербург и Ленинградскую область произошла и в первый день ПМЭФ, 3 июня. Тогда, по данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, над регионом были сбиты 59 беспилотников. Глава Петербурга Александр Беглов сообщал, что под удар попали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города, пострадали несколько человек, погибших не было. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на регион и заявили о поражении АО «Петербургский морской терминал» и порта в Кронштадте.