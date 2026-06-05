Путин отверг инициативу Зеленского о прямых переговорах и прекращении огня, назвав письмо украинского президента «бумажкой»

Владимир Путин прокомментировал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот предложил провести личную встречу и объявить прекращение огня по линии фронта на время переговоров. По словам российского президента, он «с утра бегло посмотрел эту бумажку, которую подсунул Песков».

Путин назвал письмо Зеленского «бумажкой с элементами хамства» и заявил, что не видит смысла в личной встрече с украинским президентом на нынешнем этапе.

«Я никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Но не хочется переливать из пустого в порожнее», — сказал он. По словам Путина, смысл встречи на высшем уровне может быть только после выработки конкретных договоренностей, тогда как сейчас, по его мнению, она нужна Киеву прежде всего для того, чтобы остановить наступление российских войск.

Кроме того, он вновь заговорил о легитимности украинского президента, заявив, что Зеленскому следует «не бояться идти на выборы и действовать в рамках основного закона». По словам Путина, пребывание на посту президента без выборов является «узурпацией власти». Напомним, выборы в Украине невозможны из-за военного положения.

Комментируя вопрос международных гарантий возможных договоренностей между Россией и Украиной, Путин заявил, что гаранты «всегда не помешают», однако выразил недоумение тем, что Киев якобы не рассматривает в таком качестве президента США Дональда Трампа. Он также сказал, что Трамп «на глазах у всего мира занимался воспитанием Зеленского», но добавил, что американскому президенту «есть еще над чем работать».

В завершение выступления Путин обратился к российским военнослужащим со словами: «Товарищи солдаты и матросы, старшины и мичманы, генералы. Вся страна смотрит на вас и надеется на вас. Работайте, братья!»

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил провести прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент Украины предложил организовать личную встречу лидеров в нейтральной стране, а также объявить полное прекращение огня по линии фронта на время переговоров. Он заявил о готовности к обмену военнопленными по формуле «всех на всех» и призвал Путина завершить войну.

В письме Зеленский резко раскритиковал российское руководство, возложив на Путина ответственность за войну, потери российской армии, международную изоляцию России и экономические последствия конфликта. Украинский президент заявил, что Украина сохранит независимость, а линия фронта должна стать отправной точкой для дипломатического урегулирования.