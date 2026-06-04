Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, предложил личную встречу и прекращение огня по линии фронта

«Когда более 26 лет назад вы возглавили Россию, многие в Украине относились к вам положительно. Так было. Это уже в прошлом. Сейчас абсолютное большинство украинцев положительно воспринимает то, что наши дальнобойные дроны посетили открытие вашего форума в Петербурге, преодолев расстояние в более чем 1000 километров. Как вы хорошо знаете, это расстояние не является пределом наших возможностей.

26 лет вашего правления полностью изменили повестку дня в отношениях между Украиной и Россией. От обсуждений товарооборота и других гражданских вопросов наши народы перешли к тематике исключительно попаданий и потерь. Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины. Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором – войной без реальной причины. Именно так это запомнит история.

Это время могло бы пройти совсем иначе. Мы часто слышим, что война вас устраивает. Конечно, не в тех случаях, когда речь идет о безопасности вашей резиденции на Валдае или параде в Москве. Ваша собственная жизнь для вас ценна. Но сейчас мы все видим, что это наконец перестает устраивать россиян, – то, что война приносит России всё больше негатива.

Им не нравятся наши дроны и ракеты. Им не нравится дефицит бензина и постоянный рост цен. Им не нравятся постоянные запреты. Им не нравится ваше намерение устроить вторую волну мобилизации, чтобы расширить войну на другое направление в Украине или направить против каких-то еще стран – соседей России. Им не нравится, что вашей войне не видно конца. Да, вы до сих пор можете заставлять россиян так существовать. Но ваши ресурсы существенно сокращаются. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет.

Мы будем делать всё, чтобы мир об этом позаботился. Как вы сами говорите, „надо всё подсчитать“. Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в Украине в мае. Это снова более 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы фиксируем именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видеоподтверждение – это не голословно.

Мы знаем, что в ваших потерях на фронте 63% — это убитые, и только 37% — раненые. В XXI веке армии не могут позволить себе такого соотношения. В дальнейшем доля убитых возрастет. Не то чтобы мы в Украине переживали за россиян. После всего, что принесла в Украину ваша война.

Но я забочусь об украинцах. Мы теряем своих людей, и каждая наша потеря — нам больно. И даже когда уровень потерь украинцев один к пяти или один к шести по сравнению с потерями россиян, это всё равно имеет большое значение. Как имеет значение и то, что вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, прежде всего Донецкой области. Вы не захватите ее и в этом году.

Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны намного лучше. Мы хотим этого добиться. Я уверен, что большинство россиян готово дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете. Многие не верили, что Украина продержится столько времени в обороне. Вы не верили. И те, кто вам советовал, тоже не верили. Это было ошибкой.

Вы не ожидали полномасштабного сопротивления со стороны Украины и не прогнозировали, что всё зайдет так далеко. Но мы все здесь – на пятом году полномасштабного столкновения. Не бойтесь выйти из войны – это главное, что сейчас от вас требуется. Украина сохраняет независимость. И сохранит. Несмотря на любые другие прогнозы. Мы объединили многих в мире в защиту Украины и против вас. Мы нашли оружие и финансы. Мы получаем поддержку, вы — санкции.

И так будет продолжаться, пока не будет справедливости для Украины, которой мы хотим и которая может быть достигнута. Мы не дадим добиться успеха тем, кто пытается вас убедить, что санкции против России будут ощутимо ослаблены и что поддержка Украины будет ощутимо сокращена без существенных изменений в вашей позиции по отношению к Украине. Пример Орбана демонстрирует, каким позором заканчивают те, кто решает помогать России в войне против нас.

Украина пережила тяжелые зимы, когда вы пытались уничтожить нашу энергетику. Мы выстояли, и даже в темноте стойкость украинцев сохранилась. Мы перенесли войну на вашу территорию, и вы бы не справились с этим без помощи Северной Кореи. Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян. И сегодня вы полностью зависимы от Китая – тоже впервые в истории России. Вы рассчитывали, что украинцам не хватит сил защитить себя, но теперь наши ребята помогают строить оборону нашим партнерам на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

Вы надеялись на внутренние беспорядки в Украине, но против вас взбунтовались ваши же военные формирования. 23 июня будет очередная годовщина, и замалчивание не сотрет из истории этот факт. И сейчас на вас смотрят с явной усталостью ваши же чиновники, бизнесмены и пропагандисты. Мир это видит. Мир не устал от Украины, на что вы долго рассчитывали.

А вот от России устали даже те в глобальном мире, кто помогает вам обходить санкции и поддерживать экономику на плаву. Вы не можете этого не замечать. После 26 лет старость начала брать свое. Чем дальше, тем сильнее будет усталость и от вас. Мы видели документы разведки, что вы сейчас рассматриваете планы войны еще и на 2027 и 2028 годы.

Также мы знаем, что вы надеетесь, что баллистика сделает для вас то, чего не сделало всё остальное. Вы хотите еще больше втянуть в войну Беларусь, и сейчас мы вынуждены готовиться еще и к этому. Мы видим, что вы разыгрываете какую-то партию с Приднестровьем. Ваши пропагандисты так или иначе угрожают всем соседям России. Действительно ли вы хотите пройти через всё это? Выбор сейчас за вами.

Хватит войны. Украина предлагает закончить эту войну. Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны. Мы видим, что Соединенные Штаты уделяют всё свое внимание вопросу Ирана, и неправильно просто ждать, когда в их внимании очередь дойдет до войны в Европе. Украина предлагает закончить войну в формате между нами и вами.

Я предлагаю вам встречу. Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я якобы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны арабского мира – многие могут и хотят принять эту встречу. Именно лидеры решают ключевые вопросы – так было и будет всегда.

Я предлагаю определить четкую дату встречи. Мы слышали, что вам на Аляске пообещали решение каких-то вопросов, касающихся Украины и Европы. Но вы видите, что украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже. К начатому между нами двустороннему треку могут присоединиться другие определенные участники. Поскольку война продолжается в Европе, и нам в Украине нужны гарантии безопасности, и вы для себя хотите гарантий безопасности, логичным представляется участие тех, кто действительно может выступить гарантами.

Мы считаем, что участие Европы необходимо – тех, кто действительно способен влиять на ситуацию. Мы считаем, что Соединенные Штаты должны быть в процессе, и это то, что может определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в нашей части мира. У нас уже был опыт многих договоров с Россией и Минских соглашений, которые не сработали. Поэтому нужно прежде всего найти наши двусторонние ответы на имеющиеся вопросы и не прятаться от сложных вопросов за какими-либо формулировками, техническими группами или потерей времени в челночной дипломатии.

Своей войной вы навсегда разделили Украину и Россию. Линия фронта сейчас – это линия, с которой должна начаться дипломатия. Украина готова полностью прекратить огонь – на время переговоров. И это стандартная практика, которую подтверждают сейчас и обстоятельства вокруг Ирана. Попытка установить реальное затишье – это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом.

Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальным прекращением огня, если вы этого захотите. Вы знаете, что мониторинг прекращения огня по линии остановки могут обеспечить Соединенные Штаты. Украина готова к обмену военнопленными по принципу „всех на всех“, и это может стать хорошим прологом к окончанию войны. Нужно сделать серьезные шаги для возвращения гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны. Нужно определить, каким будет будущее для всех последующих поколений украинцев и россиян.

Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит. Но и вам придется гораздо больше бороться за ваше существование – не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят перемены. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну. Вечная память всем, чьи жизни были унесены этой войной. Слава Украине!»