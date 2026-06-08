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Новости

Силы НАТО впервые сбили дрон в небе над Латвией. Еще один беспилотник взорвался на территории Молдовы

The Insider
Kārlis Dambrāns / Delfi

Kārlis Dambrāns / Delfi

Истребители военно-воздушных сил НАТО, патрулирующие небо над странами Балтии, впервые сбили беспилотник над Латвией, сообщили в Минобороны республики.

Как утверждают в министерстве, БПЛА проник в воздушное пространство страны из-за применения Россией средств радиоэлектронной борьбы. О том, кем именно был запущен сбитый дрон и какого он типа, не говорится. Латвийские вооруженные силы усилили противовоздушную оборону вдоль восточной границы, развернув дополнительные подразделения, напомнили в ведомстве.

Местные СМИ уточняют, что беспилотник был перехвачен французским самолетом между городами Резекне и Карсава, недалеко от границы с Псковской областью. Жители ряда районов получили предупреждения о воздушной угрозе и призыв найти укрытие:

«Немедленно укройтесь в помещении и соблюдайте принцип двух стен (находитесь в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены). Следите за официальными сообщениями. Если вы заметили низколетящий или подозрительный объект, не приближайтесь к нему и звоните по номеру 112. О прекращении угрозы будет сообщено дополнительно».

По предварительной информации, в результате взрыва пострадавших и разрушений нет.

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К поиску обломков привлекли бойцов территориальной обороны. По словам министра обороны Райвиса Мелниса, решение сбить БПЛА приняли после того, как убедились, что это не угрожает людям и гражданской инфраструктуре.

В начале мая два украинских БПЛА, отклонившихся от курса под действием российской РЭБ, повредили четыре резервуара нефтебазы в Резекне, по счастливой случайности оказавшихся пустыми. Возник пожар, который удалось быстро потушить, никто не пострадал. За этот инцидент принес официальные извинения глава МИД Украины Андрей Сибига. Тогда инцидент с залетевшими дронами привел к отставке правительства Латвии.

В середине мая авиация НАТО впервые сбила дрон над территорией Эстонии. Им оказался беспилотник украинского происхождения, который летел в сторону российской территории.

Дрон сегодня также залетел в Молдову. Как сообщили в МИД республики, он взорвался в Орхее на востоке страны. По данным властей, речь может идти об украинском беспилотнике.

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