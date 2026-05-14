Правительство Латвии ушло в отставку за 5 месяцев до выборов в Сейм. Причиной стала отставка министра обороны из-за инцидентов с дронами

Правительство Латвии во главе с премьер-министром страны Эвикой Силиней (партия «Новое единство») ушло в отставку, сообщает LSM.lv. Накануне партия «Прогрессивные» покинула правящую коалицию, руководившую страной с 2023 года, сделав смену правительства, по сути, неизбежной. Министры продолжат выполнять свои обязанности до назначения нового кабинета, однако, лишившись устойчивого большинства в парламенте, потеряют возможность проводить крупные и политически чувствительные реформы. Новые выборы в Сейм (парламент) Латвии состоятся 3 октября.

«В данный момент политическая зависть и узкие партийные интересы взяли верх над ответственностью. Видя сильного кандидата на пост министра обороны, политические пустословы выбрали кризис — правительственный кризис. Именно поэтому я объявляю о своей отставке. Это непростое решение, но в данной ситуации оно правильное», — заявила Силиня на пресс-конференции.

Увольнение министра обороны

10 мая министр обороны Латвии, член партии «Прогрессивные» Андрис Спрудс объявил о своей отставке. Причиной стала серия инцидентов с «заблудившимися» украинскими БПЛА в воздушном пространстве страны. Минобороны страны после этого подверглось критике за то, что дроны не были сбиты. 7 мая два украинских БПЛА, отклонившихся от курса под действием российской РЭБ повредили 4 резервуара нефтебазы в Резекне, по счастливой случайности оказавшихся пустыми, — возник пожар, который удалось быстро потушить, никто не пострадал. За этот инцидент принес официальные извинения глава МИД Украины Андрей Сибига.

По словам Спрудса, он ушел с поста, чтобы «защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию». Незадолго до его пресс-конференции Силиня заявила, что Спрудс утратил доверие и она будет требовать его отставки. На его пост она выдвинула полковника Райвиса Мелниса, которого назвала «профессионалом, имеющим реальный опыт в Украине». Сейчас Мелнис занимает пост советника премьера Латвии, а в последние годы работал в Украине как специальный представитель латвийского Минобороны.

«Инцидент с беспилотником в Латгалии стал последней каплей моего и общественного доверия министру обороны Андрису Спрудсу. Я не могла не отреагировать. Если обещания не выполняются, нужно принимать решения. <...> Жестокая война России в Украине изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе. Мы не можем делать вид, что это на нас не влияет», — написала Силиня на своей странице в Facebook.

После этого лидер «Прогрессивных» Андрис Шуваевс заявил, что Силиня больше не может рассчитывать на девять голосов депутатов его партии в Сейме, обвинил ее в том, что она «свергла собственное правительство», не проконсультировавшись с партнерами по коалиции перед тем, как сделать это заявление, и призвал президента страны Эдгара Ринкевича начать переговоры о назначении нового правительства.

«Правительство не способно действовать, и это уже нельзя изменить. Поэтому сейчас остается два выбора: либо Силиня просто уходит в отставку из-за потери политического доверия, либо Сейм поставит точку своим голосованием», — заявил он. Напряжение усугубляется тем, что беспартийный Мелнис при поддержке Силини планирует занять место министра обороны, которое по коалиционному соглашению принадлежит «Прогрессивным».

Остается неясным, удастся ли назначить новый кабинет в такой короткий срок до новых выборов: как пишет LSM, о концепции сотрудничества при назначении нового правительства удалось договориться правящему «Союзу зеленых и крестьян» и оппозиционным «Объединенному списку» и «Национальному альянсу». Однако вместе они занимают лишь 41 место в Сейме, тогда как для формирования правительства необходимо 51.

Другие скандалы

Одновременно с этим разворачивается еще один скандал, затрагивающий латвийский кабинет министров. Министр сельского хозяйства и лидер «Союза зеленых и крестьян» Арманд Краузе, а также бывший государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Райвис Кронбергс были задержаны 14 мая сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Обязанности министра до назначения нового правительства будет исполнять министр экономики и однопартиец Краузе — Викторс Валайнис.

Краузе освободили через несколько часов после задержания, в его офисе прошел обыск. Кроме того, процессуальные действия были проведены в рижском центре обслуживания клиентов компании «Латвийские государственные леса». В марте этого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту предоставления незаконной поддержки предприятиям лесной промышленности путем занижения цен в контрактах с LVM.

Всего месяц назад между партнерами по коалиции возник конфликт из-за предоставления кредита авиакомпании airBaltic. Компания запросила у государства €30 млн для смягчения последствий роста цен на топливо, спровоцированного войной на Ближнем Востоке. «Новое единство» требовало оказать поддержку airBaltic, а «Союз зеленых и крестьян» настаивал, чтобы компания сперва предоставила четкий план выхода из финансового кризиса, а также добивался отставки министра транспорта Атиса Швинки («Прогрессивные»). По мнению «Союза», Минтранспорта вводило парламент в заблуждение, предоставляя неполную информацию о состоянии дел в airBaltic. В результате компания получила кредит, а стороны договорились реформировать министерство транспорта, оставив Швинку им руководить.