Министр обороны Латвии ушел в отставку после инцидента с украинскими беспилотниками, упавшими на территории страны

Министр обороны Андрис Спрудс объявил об отставке после серии инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве Латвии. Об этом сообщает LSM. По словам Спрудса, он уходит с поста, чтобы «защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию».

В ночь на 7 мая несколько беспилотников вошли в воздушное пространство Латвии со стороны России, два из них упали, сообщали Национальные вооруженные силы страны. Пророссийские Telegram-каналы утверждали, что это были украинские беспилотники. Латвийские власти первоначально не уточняли принадлежность дронов, однако позднее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, вероятно, речь идет об украинских беспилотниках, сбившихся с курса. Глава МИД Украины Андрей Сибига впоследствии также подтвердил, что дроны были украинскими и, по версии Киева, были отклонены российскими средствами РЭБ.

Премьер-министр Эвика Силиня незадолго до пресс-конференции Спрудса заявила, что он утратил доверие правительства и общества, и сообщила, что потребует его отставки. Она также предложила назначить новым министром обороны полковника Раивис Мелнис, который уже согласился занять этот пост.

Сам Спрудс заявил, что премьер не уведомляла его заранее о решении и обвинил ее в «политических играх». Он также утверждает, что его партия «Прогрессивные» стала целью «систематической политической кампании» со стороны других политических сил.

После падения дронов власти и военные подверглись критике из-за того, что беспилотники не были сбиты. Командующий Национальными вооруженными силами Латвии ранее признавал, что технические средства обнаружения «подвели». Спрудс говорил, что готов взять на себя ответственность за произошедшее.

Это уже не первый скандал вокруг беспилотников в Латвии. В марте 2026 года в Краславском крае упал украинский дрон, который, по утверждению латвийских властей, был частью координированной операции Украины против российских объектов. В сентябре 2024 года в Латвии также падал российский дрон типа Shahed.