Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

72.35

EUR

84.07

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

164

 

 

 

 

 

Новости

Авиация НАТО впервые сбила украинский дрон над территорией Эстонии

The Insider
Фото: Argo Ingver/Delfi Meedia

Фото: Argo Ingver/Delfi Meedia

Балтийская авиация НАТО впервые сбила дрон над Эстонией — им оказался беспилотник украинского происхождения, который летел в сторону российской территории. Об этом министр обороны страны Ханно Певкур заявил на совместной пресс-конференции с военными, уточнив, что эстонские радары зафиксировали воздушную угрозу еще до пересечения государственной границы, сообщает Delfi.

Румынский истребитель F-16 Балтийской миссии воздушного патрулирования, базирующийся на авиабазе Шяуляй в Литве, уничтожил беспилотник в 12:14 над озером Выртсъярв. Обломки упали на болотистой местности около деревни Каблакюла. Операцию вел латвийский центр управления воздушными операциями.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Таллин не давал разрешения использовать воздушное пространство страны для ударов по России, но связал инцидент с воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы. Расследование ведут контрразведка совместно с ВВС.

Инцидент нарушил движение поезда Таллин — Тарту — Рига — Вильнюс, железнодорожное сообщение в северной Латвии было временно приостановлено. Работа Таллинского аэропорта, по данным его пресс-службы, не прерывалась.

Одновременно атаки беспилотников были зафиксированы в северо-западной части России, аэропорты Пскова и петербургского Пулково временно прекращали работу. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении двух БПЛА над регионом.

В апреле житель Ляэне-Вирумааского уезда нашел на берегу фрагмент, предположительно принадлежавший украинскому дрону. Известно также, что в ночь на 31 марта в воздушном пространстве Эстонии находилось несколько беспилотников, один из которых упал на территории страны во время украинских ударов по целям на северо-западе России. МИД Украины впоследствии принес извинения странам Балтии, объяснив отклонение дронов от курса воздействием российских систем РЭБ.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте