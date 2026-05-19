Авиация НАТО впервые сбила украинский дрон над территорией Эстонии

Балтийская авиация НАТО впервые сбила дрон над Эстонией — им оказался беспилотник украинского происхождения, который летел в сторону российской территории. Об этом министр обороны страны Ханно Певкур заявил на совместной пресс-конференции с военными, уточнив, что эстонские радары зафиксировали воздушную угрозу еще до пересечения государственной границы, сообщает Delfi.

Румынский истребитель F-16 Балтийской миссии воздушного патрулирования, базирующийся на авиабазе Шяуляй в Литве, уничтожил беспилотник в 12:14 над озером Выртсъярв. Обломки упали на болотистой местности около деревни Каблакюла. Операцию вел латвийский центр управления воздушными операциями.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Таллин не давал разрешения использовать воздушное пространство страны для ударов по России, но связал инцидент с воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы. Расследование ведут контрразведка совместно с ВВС.

Инцидент нарушил движение поезда Таллин — Тарту — Рига — Вильнюс, железнодорожное сообщение в северной Латвии было временно приостановлено. Работа Таллинского аэропорта, по данным его пресс-службы, не прерывалась.

Одновременно атаки беспилотников были зафиксированы в северо-западной части России, аэропорты Пскова и петербургского Пулково временно прекращали работу. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении двух БПЛА над регионом.

В апреле житель Ляэне-Вирумааского уезда нашел на берегу фрагмент, предположительно принадлежавший украинскому дрону. Известно также, что в ночь на 31 марта в воздушном пространстве Эстонии находилось несколько беспилотников, один из которых упал на территории страны во время украинских ударов по целям на северо-западе России. МИД Украины впоследствии принес извинения странам Балтии, объяснив отклонение дронов от курса воздействием российских систем РЭБ.