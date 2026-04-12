В Эстонии на берег выбросило фрагмент украинского дрона

В Эстонии на побережье в уезде Ляэне-Вирумаа 12 апреля местный житель обнаружил фрагмент беспилотника. Речь идет о части крыла, которую вынесло на берег морем, сообщает ERR.

По словам пресс-секретаря Департамента безопасности Эстонии Марты Тууль, найденный объект не является упавшим дроном. «Местный житель нашел его сегодня утром», — уточнила она. В настоящее время продолжаются следственные действия, поэтому дополнительных подробностей власти не раскрывают.

По предварительной оценке, найденный фрагмент принадлежит украинскому беспилотнику.

Это уже второй подобный инцидент за последнее время. В ночь на 31 марта, по данным эстонских военных, в воздушном пространстве страны находилось менее десяти беспилотников, часть из которых отклонилась от курса во время атак Украины по объектам на северо-западе России. Тогда один из дронов разбился на территории Эстонии, а полиция проверяла несколько мест возможного падения и обнаружила обломки.

В МИД Украины позднее извинились перед странами Балтии за эти инциденты и заявили, что отклонение дронов, вероятно, было вызвано воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы.