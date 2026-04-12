Новости

В Эстонии на берег выбросило фрагмент украинского дрона

Фрагмент БПЛА на пляже деревни Калви. Фото: Департамент безопасности Эстонии

В Эстонии на побережье в уезде Ляэне-Вирумаа 12 апреля местный житель обнаружил фрагмент беспилотника. Речь идет о части крыла, которую вынесло на берег морем, сообщает ERR.

По словам пресс-секретаря Департамента безопасности Эстонии Марты Тууль, найденный объект не является упавшим дроном. «Местный житель нашел его сегодня утром», — уточнила она. В настоящее время продолжаются следственные действия, поэтому дополнительных подробностей власти не раскрывают.

По предварительной оценке, найденный фрагмент принадлежит украинскому беспилотнику.

Это уже второй подобный инцидент за последнее время. В ночь на 31 марта, по данным эстонских военных, в воздушном пространстве страны находилось менее десяти беспилотников, часть из которых отклонилась от курса во время атак Украины по объектам на северо-западе России. Тогда один из дронов разбился на территории Эстонии, а полиция проверяла несколько мест возможного падения и обнаружила обломки.

В МИД Украины позднее извинились перед странами Балтии за эти инциденты и заявили, что отклонение дронов, вероятно, было вызвано воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

