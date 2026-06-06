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Новости

Оккупационная администрация Луганской области запретила пассажирские перевозки по «сухопутному коридору» в Крым. Дорогу регулярно атакуют

The Insider
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Власти самопровозглашенной ЛНР запретили пассажирские перевозки по трассе «Новороссия», которая соединяет Ростовскую область с Крымом. Новые правила также касаются участка дороги Р-150, ведущей из Белгорода в Мариуполь.

Кроме того, на всей территории аннексированного региона запретили перевозку групп детей, за исключением поездок на мероприятия, которые проводит республиканское Минобрнауки. Движение пригородных поездов теперь будет определять Минтранс ЛНР. Внутренние автобусные рейсы продолжат работу, но в некоторых случаях изменится маршрут.

Трасса «Новороссия» соединяет Ростовскую область с аннексированным Крымом и остается одним из ключевых маршрутов снабжения полуострова — в том числе бензином и другими товарами. В последние недели ВСУ стали массово атаковать его с воздуха. Удары по «сухопутному коридору» уже привели к перебоям с поставками топлива в Крым, что повлекло за собой топливный кризис на полуострове.

В конце мая ВСУ также начали дистанционно минировать участки «сухопутного коридора» в Крым. По сообщениям оккупационных властей и российских военных блогеров, мины сбрасывали с дронов на трассу «Новороссия», в том числе в районе границы Херсонской и Запорожской областей и на участке Мариуполь — Бердянск. Российские Z-каналы признавали, что массовое минирование может привести к транспортному коллапсу на этом маршруте.

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