После атаки беспилотников в Ленобласти саперы разминируют дорогу между Большой Ижорой и Лебяжьим. Поезда до Соснового Бора не ходят

Октябрьская железная дорога сообщила, что пригородные поезда на участке Калище — Ораниенбаум пока не ходят по штатному маршруту. Электрички следуют только до станции Ораниенбаум-1, дальше пассажиров перевозят автобусами по маршруту Калище — Ораниенбаум. В ОЖД заявили, что о возобновлении движения поездов сообщат дополнительно.

Ограничения затронули не только дороги и железную дорогу. Как пишет 47news, утром 7 июня у деревни Борки, расположенной между Большой Ижорой и Лебяжьим, вход в сосновый лес перекрыли красно-белыми сигнальными лентами. На месте появились таблички: «Опасная зона. Проход, проезд запрещен». По данным издания, деревня Борки, как и поселок Большая Ижора, накануне пережила частичную эвакуацию. Глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов говорил, что она была связана с атакой БПЛА на территорию арсенала.

6 июня власти Ленобласти сообщили, что над регионом сбили 141 беспилотник. Дрозденко говорил о падении обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах, а также о пожаре на объектах Минобороны в районе Большой Ижоры. По словам губернатора, в результате удара пострадали четыре человека, включая ребенка. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал о трех пострадавших в городе.

По подсчетам The Insider, это была одна из самых масштабных атак на Петербург и Ленинградскую область за время войны. Налет пришелся на последний день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — на следующий день после выступления Владимира Путина.