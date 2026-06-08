Атака БПЛА парализовала движение поездов в Крыму. Пассажиров эвакуируют автобусами

Беспилотник ударил по тепловозу пассажирского поезда № 68 Москва — Симферополь, утверждает назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксëнов. По его словам, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» объявил об остановке планового движения поездов. Пассажиры всех составов, которые находятся на территории полуострова, эвакуированы. Их пересаживают на автобусы: часть людей доставляют в Симферополь, а пассажиров поездов, следующих из Крыма, везут в Керчь, откуда составы должны продолжить движение на материк.

По данным перевозчика, задержки ряда поездов к утру достигли 9–10 часов, продажа билетов на некоторые ближайшие рейсы временно приостановлена, возврат оформляют без удержания сборов.

В комментариях к сообщениям перевозчика, которые изучил The Insider, пассажиры жалуются на нехватку понятной информации и спрашивают, откуда именно будут отправляться автобусы, нужно ли ехать в Симферополь, Севастополь или Керчь, что будет с посадкой на промежуточных станциях и как дальше добираться до поездов. Многие пишут, что не могут дозвониться на горячую линию, а ответы сводятся к обещанию сообщить об изменениях через SMS.

Это произошло на фоне серии проблем с транспортом и снабжением в Крыму. В последние недели трасса Р-280 «Новороссия», по которой проходит так называемый сухопутный коридор из Ростова-на-Дону в Крым, регулярно подвергается атакам беспилотников.

Одновременно в Крыму и Севастополе начались перебои с топливом: власти ввели ограничения на продажу бензина. Местные жители сообщают об очередях на заправках и продаже топлива по завышенным ценам на черном рынке. Позже появились сообщения и о дефиците отдельных продуктов: сахара, круп, муки, макарон и растительного масла.