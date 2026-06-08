Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.47

EUR

85.56

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

778

 

 

 

 

 

Новости

Атака БПЛА парализовала движение поездов в Крыму. Пассажиров эвакуируют автобусами

The Insider
Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Беспилотник ударил по тепловозу пассажирского поезда № 68 Москва — Симферополь, утверждает назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксëнов. По его словам, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» объявил об остановке планового движения поездов. Пассажиры всех составов, которые находятся на территории полуострова, эвакуированы. Их пересаживают на автобусы: часть людей доставляют в Симферополь, а пассажиров поездов, следующих из Крыма, везут в Керчь, откуда составы должны продолжить движение на материк.

По данным перевозчика, задержки ряда поездов к утру достигли 9–10 часов, продажа билетов на некоторые ближайшие рейсы временно приостановлена, возврат оформляют без удержания сборов.

В комментариях к сообщениям перевозчика, которые изучил The Insider, пассажиры жалуются на нехватку понятной информации и спрашивают, откуда именно будут отправляться автобусы, нужно ли ехать в Симферополь, Севастополь или Керчь, что будет с посадкой на промежуточных станциях и как дальше добираться до поездов. Многие пишут, что не могут дозвониться на горячую линию, а ответы сводятся к обещанию сообщить об изменениях через SMS.

Это произошло на фоне серии проблем с транспортом и снабжением в Крыму. В последние недели трасса Р-280 «Новороссия», по которой проходит так называемый сухопутный коридор из Ростова-на-Дону в Крым, регулярно подвергается атакам беспилотников.

Одновременно в Крыму и Севастополе начались перебои с топливом: власти ввели ограничения на продажу бензина. Местные жители сообщают об очередях на заправках и продаже топлива по завышенным ценам на черном рынке. Позже появились сообщения и о дефиците отдельных продуктов: сахара, круп, муки, макарон и растительного масла.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. «Я Россию-маму ограничил в родительских правах». Троицкий — о Шамане, Шнуре и страхе в России
  4. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  5. Плохая Aura. Почему АвтоВАЗ продолжает деградировать

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте