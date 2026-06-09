Российские военные снова «просачиваются» в Купянск, трафик грузовиков по «сухопутному коридору» в Крым упал на 71%. Что происходит на фронте

Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что российские военные закрепились в Купянске-Узловом к югу от Купянска на левом берегу реки Оскол. Согласно карте DeepState, Купянск-Узловой полностью контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» на 3 км.

На константиновском направлении сообщается о «блокировке» украинских бойцов в многоэтажках на востоке Константиновки.

Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», сообщает, что СОУ сохраняют присутствие на западе и юго-западе Константиновки, а в восточной части города украинские военные «блокированы» в многоэтажках. Он также пишет, что украинские военные подрывают многоэтажные дома с помощью авиации или ранее установленных мин, а также удерживают проспект Ломоносова, по которому в город продолжают поступать подкрепления. Согласно карте DeepState, в Константиновке отсутствуют зоны уверенного контроля ВС РФ.

На запорожском направлении продвижение украинских войск застопорилось из-за контратак ВС РФ.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что продвижение СОУ в районе Степногорска, Кушугума и Гуляйполя застопорилось из-за массированных российских контратак. Он признает, что ситуация для СОУ усложнилась, и делает вывод, что Запорожская область имеет приоритет для российского командования.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 1 по 7 июня ВС РФ оккупировали 15 км² территории Украины (неделей ранее они захватили 21 км², еще за неделю до этого — 14 км²). По подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, число боестолкновений на фронте снизилось на 1% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 153 в день.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 9 июня 168 средств воздушного нападения: 166 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (146 БПЛА — 87,95% — были сбиты или подавлены), а также двух управляемых авиационных ракет Х-59 / Х-69. Зафиксированы попадания двух ракет и 17 БПЛА в 18 локациях, а также падение обломков в восьми локациях.

Три человека погибли, еще 18 пострадали в Харьковской области после атаки. В ГСЧС сообщили, что в результате ракетных ударов в Чугуеве погибли три человека — двое мужчин и одна женщина. Еще трое пострадали. В городе повреждены «жилые и другие здания». В самом Харькове в результате атаки беспилотников пострадали 15 человек, среди них двое детей. Сообщается, что повреждены жилые дома, бизнес-центр, административные и производственные помещения, а также храм и кафе.

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате атак на населенные пункты Сумской области за сутки, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров.

Три человека пострадали при атаках на три района в Днепропетровской области, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа.

Продолжаются удары по украинской логистике, о которых сообщалось накануне. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» публикует последствия удара БПЛА по АЗС на выезде из Павлограда в Днепропетровской области. Также канал рассказывает о возобновлении ударов по Затоке в Одесской области, где проходит мост между двумя частями региона. В декабре 2025 года удары по мосту наносились, чтобы отрезать от транспортных коммуникаций западную часть Одесской области. «И вот теперь в штабах про мост снова вспомнили лишь после того, как ВСУ смогли подорвать логистику в Крым», — сетуют авторы.

Два человека погибли, еще 32 получили ранения, среди них пятеро детей, в результате удара беспилотника по Хортицкому району Запорожья накануне днем, сообщили (1, 2, 3) местные власти.