Российские военные снова «просачиваются» в Купянск, трафик грузовиков по «сухопутному коридору» в Крым упал на 71%. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении фиксируются новые попытки «инфильтрации» российских военных в Купянск
- На константиновском направлении сообщается о «блокировке» украинских бойцов в многоэтажках на востоке Константиновки
- На запорожском направлении продвижение украинских войск застопорилось из-за контратак ВС РФ
- Из-за взрыва склада с боеприпасами под Белгородом была объявлена эвакуация местных жителей
- После возобновления движения вновь атакован мост в районе села Чонгар между Херсонской областью и Крымом
- Роберт «Мадяр» Бровди — в результате систематических ударов трафик грузовиков по «сухопутному коридору» в Крым упал на 71%
- В I квартале 2026 года контракт с Минобороны РФ заключили 71 216 человек — это самый низкий показатель со II квартала 2025 года
- В Харьковской области украинские военные испытали в боевых условиях технологию автономного перехвата «Шахедов»
Обстановка на фронте
На купянском направлении фиксируются новые попытки «инфильтрации» российских военных в Купянск.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» фиксирует попытку «просачивания» российского военного в левобережную часть самого Купянска — по оценке проекта, видео снято на расстоянии 2,5 км от зоны уверенного контроля ВС РФ.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что российские военные закрепились в Купянске-Узловом к югу от Купянска на левом берегу реки Оскол. Согласно карте DeepState, Купянск-Узловой полностью контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» на 3 км.
На константиновском направлении сообщается о «блокировке» украинских бойцов в многоэтажках на востоке Константиновки.
Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», сообщает, что СОУ сохраняют присутствие на западе и юго-западе Константиновки, а в восточной части города украинские военные «блокированы» в многоэтажках. Он также пишет, что украинские военные подрывают многоэтажные дома с помощью авиации или ранее установленных мин, а также удерживают проспект Ломоносова, по которому в город продолжают поступать подкрепления. Согласно карте DeepState, в Константиновке отсутствуют зоны уверенного контроля ВС РФ.
На запорожском направлении продвижение украинских войск застопорилось из-за контратак ВС РФ.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что продвижение СОУ в районе Степногорска, Кушугума и Гуляйполя застопорилось из-за массированных российских контратак. Он признает, что ситуация для СОУ усложнилась, и делает вывод, что Запорожская область имеет приоритет для российского командования.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 1 по 7 июня ВС РФ оккупировали 15 км² территории Украины (неделей ранее они захватили 21 км², еще за неделю до этого — 14 км²). По подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, число боестолкновений на фронте снизилось на 1% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 153 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 9 июня 168 средств воздушного нападения: 166 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (146 БПЛА — 87,95% — были сбиты или подавлены), а также двух управляемых авиационных ракет Х-59 / Х-69. Зафиксированы попадания двух ракет и 17 БПЛА в 18 локациях, а также падение обломков в восьми локациях.
Три человека погибли, еще 18 пострадали в Харьковской области после атаки. В ГСЧС сообщили, что в результате ракетных ударов в Чугуеве погибли три человека — двое мужчин и одна женщина. Еще трое пострадали. В городе повреждены «жилые и другие здания». В самом Харькове в результате атаки беспилотников пострадали 15 человек, среди них двое детей. Сообщается, что повреждены жилые дома, бизнес-центр, административные и производственные помещения, а также храм и кафе.
Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате атак на населенные пункты Сумской области за сутки, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров.
Три человека пострадали при атаках на три района в Днепропетровской области, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа.
Продолжаются удары по украинской логистике, о которых сообщалось накануне. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» публикует последствия удара БПЛА по АЗС на выезде из Павлограда в Днепропетровской области. Также канал рассказывает о возобновлении ударов по Затоке в Одесской области, где проходит мост между двумя частями региона. В декабре 2025 года удары по мосту наносились, чтобы отрезать от транспортных коммуникаций западную часть Одесской области. «И вот теперь в штабах про мост снова вспомнили лишь после того, как ВСУ смогли подорвать логистику в Крым», — сетуют авторы.
Два человека погибли, еще 32 получили ранения, среди них пятеро детей, в результате удара беспилотника по Хортицкому району Запорожья накануне днем, сообщили (1, 2, 3) местные власти.
В мае 2026 года российские самолеты сбросили на территорию Украины 7 496 управляемых авиабомб, подсчитали в проекте «Око Гора ✙ Новости и аналитика» на основе статистики Генштаба ВСУ. Это на 8% больше, чем в апреле.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 8 июня 95 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 9 июня были перехвачены 140 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
На территории Брянской области, недалеко от села Пантусов, операторы 413-го полка специального назначения поразили локомотив товарного поезда, использовавшегося, как заявляется, для перевозки военных грузов.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об украинской атаке на неназванный энергообъект в регионе, 34 тысячи человек в нескольких районах оставались без электричества.
Накануне под Белгородом произошла серия взрывов. На фото из пригорода к юго-востоку от Белгорода видны несколько столбов дыма, сообщает Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород». Самый крупный из них был в районе села Беловское, где из-за взрыва выбило окна в торговом центре. Еще один столб дыма шел из соседнего села Дубовое — там загорелся частный дом. Согласно сводке регионального оперштаба, в Беловском произошла «детонация», пострадали пять женщин. Что именно сдетонировало, власти не уточнили. 230 домов и квартир получили повреждения, также были повреждены шесть соцобъектов, 12 объектов торговли, административное здание, склад и техническое помещение. В самом Белгороде во многих зданиях выбило окна. «Пепел ➜ Белгород» сообщает, что взрыв произошел на складе боеприпасов, который, предположительно, был атакован беспилотником. По версии Z-каналов, на складе сдетонировал боеприпас из-за нарушения правил безопасности. По всему селу — в огородах и на тротуарах — разбросало противопехотные мины и другие боеприпасы. В Беловском объявлена частичная эвакуация жителей.
Мост в районе села Чонгар между Херсонской областью и аннексированным Крымом вновь был атакован ночью. «Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», — сообщил «глава» региона Владимир Сальдо. Лишь накануне он отчитался о возобновлении движения по мосту после удара 7 июня.
Накануне Сальдо сообщил об ударе по АЗС в оккупированном Скадовске, в результате которого один человек погиб.
Из-за участившихся атак беспилотников по логистике российские войска начали маскировать армейские грузовики под гражданский транспорт, сообщает Telegram-канал «Крымский ветер». На севере Крыма был замечен свежевыкрашенный в голубой цвет грузовой автомобиль «Урал». Водитель был одет в гражданскую одежду, но номерные знаки на машине остались военными. Также появились свидетельства того, что российские военные стали использовать гражданский транспорт для поставок топлива в Крым или через него. Украинский канал Exilenova+ опубликовал ролик, в котором показаны багажники двух легковых машин, заполненные канистрами с бензином. По словам людей на записи, они перевозят около тонны топлива из Кизилюрта в Дагестане в оккупированный Токмак в Запорожской области. Канал Supernova+ опубликовал видео, на котором женщина жалуется на фактически оптовую закупку топлива на автозаправках в Краснодарском крае и показывает, как бензин перегружают в цистерны гражданских грузовиков.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что если до начала украинской кампании «миддлстрайка» по российской логистике среднесуточное движение по трассе Р-280 на юге Украины составляло 11 тысяч транспортных средств, из них 3 800 грузовых, то с начала июня этот показатель снизился до 6 500 транспортных средств, в том числе 1 100 грузовых. Таким образом, по его подсчетам, трафик грузовиков по трассе снизился на 71%. Также «Мадяр» ссылается на приказ командования российской группировки войск «Восток», который, как утверждается, запрещает военным использовать эту трассу для перемещения материальных средств.
Утром в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне Авиаторов, построенном для военных. В апреле 2025 года там подорвали машину замглавы Генштаба Ярослава Москалика. Взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10, написал местный Telegram-канал. «Взрывчатка явно была в запаркованной машине, а исполнитель ждал, когда BMW жертвы поравняется с заминированной машиной», — считает основатель CIT Руслан Левиев. Между тем канал Shot пишет, что взрывное устройство мощностью около 400 г в тротиловом эквиваленте было заложено под водительским сиденьем самой BMW X3. Имя погибшего водителя пока неизвестно. Пророссийский Telegram-канал «Два майора» сообщает, цитируя другой канал, что он был военным в звании генерал-лейтенанта. По сведениям Shot, погибшему было 62 года.
Недалеко от резиденции Путина на Валдае на парковке грузовиков установили антидроновые сети, пишет издание «Агентство». В отличие от прифронтовой зоны, сети нужны не для защиты машин от дронов, а для того, чтобы дроны не могли вылететь из кузовов грузовиков, как это было в июне 2025 года во время операции «Паутина».
В Новороссийске ликвидировали пожар спустя сутки после удара по резервуарному парку на территории промышленной площадки «Грушовая», сообщил оперштаб Краснодарского края. В то же время спустя трое суток после атаки дым над нефтебазой в Усть-Лабинске всё еще поднимается. На спутниковых снимках и видеоматериалах видно, что там были уничтожены как минимум шесть резервуаров.
Число граждан Азербайджана, погибших в результате удара беспилотников по судам «Натра» и «Циркон» в Азовском море 5 июня 2026 года, достигло шести человек, сообщили в МИД Азербайджана.
Как минимум одно здание получило серьезные повреждения на территории военного завода «Эластик» в Рязанской области после атаки 4 июня 2026 года, сообщает «Радио Свобода» и публикует спутниковые снимки за 6–8 июня. 4 июня Генштаб ВСУ заявлял о поражении филиала ООО «Гефест-М» «Завод Эластик» — стратегического предприятия ВПК, производящего оружие и боеприпасы.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 7 июня по 20:00 8 июня стало известно (1, 2) как минимум о 15 погибших и 117 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Согласно данным федерального бюджета, в I квартале 2026 года контракт с Минобороны РФ заключили 71 216 человек, что стало самым низким показателем со II квартала 2025 года, подсчитал научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.
Вооружения и военная техника
В Харьковской области испытали в боевых условиях технологию автономного перехвата «Шахедов», сообщил министр обороны Украины Михаил Фёдоров. По его словам, оператор только выбирает цель, а 95% действий: от запуска дрона-перехватчика до попадания в «Шахед» — выполняется в автоматическом режиме.
По данным протокола совещания в российском Минпромторге, который обнародовала частная расследовательская компания Dallas Analytics, на Казанском вертолетном заводе планируется произвести 72 вертолета Ми-8 за два года, из них 37 — до конца текущего года. Расследователи отмечают, что речь идет только о Казанском вертолетном заводе, а учитывая работу авиазавода в Улан-Удэ, общее производство за два года может достигнуть 160 единиц. Отмечается, что продукции одного только завода в Казани достаточно, чтобы покрыть потери вертолетов этого типа за время полномасштабной войны против Украины, однако сами участники совещания не были уверены, что план удастся выполнить, в частности из-за недостаточных объемов производства двигателей.
В Минобороны Украины сообщили, что с 2026 года фиксируется применение российских крылатых ракет морского базирования «Калибр» с кассетной боевой частью. Также там рассказали, что несмотря на задекларированное импортозамещение, к примеру, головка самонаведения ракеты на 85–90% состоит из иностранных компонентов.
О главных событиях войны 8 июня 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ продвинулись в «легендарной» Малой Токмачке, ухудшается положение украинского гарнизона Константиновки. Что происходит на фронте
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