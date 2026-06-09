Россия нанесла массированный удар по Харьковской области и Запорожью, погибли минимум пять человек. Украина вновь атаковала Чонгарский мост

В ночь на 9 июня российские военные нанесли массированный удар по Харьковской области и Запорожью. На момент написания заметки известно как минимум о пяти погибших.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, в городе Чугуеве российский удар пришелся по жилой застройке и объектам гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, автомобили, гаражи, магазины и другие гражданские объекты. Погибли двое мужчин 56 и 70 лет и 22-летняя беременная женщина. По последним данным, ранения получили шесть человек.

Ударными беспилотниками типа «Шахед» также был атакован Харьков. По данным местных властей, в Шевченковском районе города зафиксировано не менее восьми попаданий. Повреждены многоквартирные дома, бизнес-центр, здание коммунального предприятия, офисные помещения, кафе, храм и десятки автомобилей. Пострадали 16 человек, среди них мальчик в возрасте чуть более года, а также девочки 11 и 16 лет.

Кроме Харькова и Чугуева, пострадавшие есть в Великом Бурлуке, Богодухове, Вишневом, Черкасских Тишках и Хотомле. В течение суток российские военные применили по территории области пять ракет Х-59, семь корректируемых авиабомб, 11 беспилотников «Герань-2», один дрон «Ланцет», шесть БПЛА «Молния», 15 FPV-дронов и еще 19 беспилотников, тип которых устанавливается.

Под удар попало и Запорожье. Как сообщили в ГСЧС Украины, к моменту публикации число пострадавших возросло до 24 человек, среди них пятеро детей. В результате обстрела погибли две женщины. По состоянию на утро вторника в больницах оставались 12 человек, в том числе четверо детей. Психологи ГСЧС оказали помощь 24 жителям города, включая троих детей.

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 9 июня Россия атаковала Украину 166 ударными беспилотниками и двумя управляемыми авиационными ракетами. По данным украинских военных, были сбиты 146 воздушных целей. Также сообщается о попаданиях двух ракет и 17 беспилотников в 17 различных локациях.

Одновременно российские власти сообщили о новых украинских ударах по оккупированным территориям. Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ вновь атаковали Чонгарский мост, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с аннексированным Крымом. По его словам, мост получил повреждения, а движение по нему было временно перекрыто.

Это уже вторая атака на Чонгарский мост за последние дни. После предыдущего удара в ночь на 7 июня движение по мосту было ограничено. Днем 8 июня Сальдо сообщал о возобновлении движения в реверсивном режиме и обещал завершить ремонт в максимально короткие сроки.

Кроме того, Сальдо заявил, что украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в оккупированном Скадовске. По его словам, в результате удара погиб один человек. Он отметил, что в момент атаки на АЗС находилась очередь автомобилей. О пострадавших не сообщается.