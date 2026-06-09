Появились первые подтверждения новой военной логистики РФ: топливо в Крыму возят на гражданских машинах, замечен замаскированный «Урал»

Появились первые подтверждения информации ВСУ о том, что российские военные начнут использовать гражданский транспорт для поставок топлива в Крым или через него. Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором показаны багажники двух легковых автомобилей, заполненные канистрами с бензином. По словам людей на записи, они перевозят около тонны топлива из Кизилюрта в Дагестане в оккупированный Токмак Запорожской области.
На публикацию обратил внимание основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. По его словам, в данном случае речь, вероятно, идет не о маскировке военных под гражданских, поскольку перевозчики, судя по видео, действительно являются гражданскими лицами:
«Может, чисто юридически тут военного преступления нет, потому что люди на видео не являются военными — судя по всему, они реально гражданские, то есть не маскируются под гражданских. Но такие видео могут спровоцировать новые удары беспилотников по всем подряд гражданским легковым машинам на трассах на юге оккупированных территорий».
Также Telegram-канал Supernova+ опубликовал ролик, в котором женщина жалуется на фактически оптовую скупку топлива на автозаправках в Краснодарском крае и показывает, как бензин перегружают в цистерны гражданских грузовиков.
За три дня до появления этих публикаций, 6 июня, представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что командование российской группировки войск «Днепр» распорядилось массово использовать гражданский транспорт для перевозки топлива по маршрутам, связывающим Ростовскую область с оккупированным Крымом.
По его словам, решение было принято после успешных ударов украинских сил по российской военной логистике. Для перевозки топлива, утверждает Волошин, российские военные планируют использовать гражданские грузовики, изъятые у транспортных компаний, почтовых служб и других организаций. Речь идет о хлебовозах, фурах для перевозки продуктов и медикаментов и других машинах, внешне не отличающихся от обычного гражданского транспорта.
Как утверждает представитель ВСУ, автомобили будут загружать канистрами и емкостями объемом от 20 до 1000 литров, а водителям запретят носить военную форму, чтобы не выдавать связь транспорта с армией. «То есть это еще одно нарушение правил ведения войны», — заявил Волошин.
Вскоре появилось и прямое свидетельство маскировки военной техники. Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал фотографию военного грузовика «Урал», замаскированного под гражданский самосвал. На машине видны черные военные номерные знаки. По данным канала, снимок прислал подписчик, который сообщил, что за рулем находился мужчина в гражданской одежде.
«А вот здесь реально российские военные маскируют военную технику под гражданскую, что точно является военным преступлением. На снимке военный „Урал“ с черными военными номерами, перекрашенный и замаскированный под гражданский самосвал», — отметил Левиев.
Согласно международному гуманитарному праву, стороны конфликта обязаны проводить четкое различие между военными и гражданскими объектами. Использование гражданского транспорта или его имитации для прикрытия военной деятельности может рассматриваться как нарушение этого принципа и создавать дополнительные риски для гражданского населения.