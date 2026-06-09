Появились первые подтверждения новой военной логистики РФ: топливо в Крыму возят на гражданских машинах, замечен замаскированный «Урал»

За три дня до появления этих публикаций, 6 июня, представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что командование российской группировки войск «Днепр» распорядилось массово использовать гражданский транспорт для перевозки топлива по маршрутам, связывающим Ростовскую область с оккупированным Крымом.

По его словам, решение было принято после успешных ударов украинских сил по российской военной логистике. Для перевозки топлива, утверждает Волошин, российские военные планируют использовать гражданские грузовики, изъятые у транспортных компаний, почтовых служб и других организаций. Речь идет о хлебовозах, фурах для перевозки продуктов и медикаментов и других машинах, внешне не отличающихся от обычного гражданского транспорта.

Как утверждает представитель ВСУ, автомобили будут загружать канистрами и емкостями объемом от 20 до 1000 литров, а водителям запретят носить военную форму, чтобы не выдавать связь транспорта с армией. «То есть это еще одно нарушение правил ведения войны», — заявил Волошин.

Вскоре появилось и прямое свидетельство маскировки военной техники. Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал фотографию военного грузовика «Урал», замаскированного под гражданский самосвал. На машине видны черные военные номерные знаки. По данным канала, снимок прислал подписчик, который сообщил, что за рулем находился мужчина в гражданской одежде.