Россия планирует произвести 72 вертолета Ми-8 за два года. Они могут компенсировать потери в войне — расследование

Ранее аналитики Frontelligence Insight предполагали, что Россия способна выпускать около 20 военных Ми-8 в год только для Минобороны на авиазаводах в Казани и Улан-Удэ. Однако, согласно протоколу совещания Минпромторга, запланирован выпуск значительного большего количества — и всë на одном заводе. Точных данных по производству на предприятии в Улан-Удэ нет. Но поскольку поставки компонентов для Ми-8 обычно распределяются между двумя площадками примерно поровну, авторы расследования допускают, что оба предприятия вместе могут выпустить за два года до 160 таких вертолетов.

Даже если производственный план выполнит только Казанский вертолетный завод, к концу 2027 года этого будет достаточно, чтобы фактически компенсировать потери России в этом сегменте авиации за время войны против Украины, полагают авторы расследования. По их оценке, это может восстановить способность российской армии проводить крупные воздушно-десантные операции на уровне, близком к тому, который был у нее до полномасштабного вторжения.

Наращивание РФ десантно-транспортной авиации может представлять угрозу прежде всего для стран НАТО. С учетом их близости к России потенциальное наземное вторжение почти неизбежно включало бы значительный воздушно-десантный компонент.

При этом в Dallas отмечают, что сам протокол указывает на проблемы внутри российского ВПК: отсутствие окончательно заключенных контрактов, нехватку авансового финансирования и риски срыва поставок из-за длинных производственных циклов.

Производство также зависит от кооперации десятков предприятий, что делает систему уязвимой для внешнего давления и санкций. Отдельно авторы расследования обращают внимание на то, что Объединенная двигателестроительная корпорация сможет начать поставки двигателей для Ми-8 только с сентября 2026 года, а поставки бортовой электроники и авионики от концерна «Радиоэлектронные технологии» зависят от своевременных авансов.

В протоколе также говорится о необходимости подсчитать, сколько вертолетов реально можно построить в 2026 году, то есть даже заявленный план на 37 машин остается неопределенным.

Кроме того, из документа следует, что для поддержки производства могут использоваться средства Фонда национального благосостояния.

Ми-8 остается одним из ключевых многоцелевых вертолетов российской армии. В начале полномасштабного вторжения в Украину такие машины активно использовались в десантных операциях, в том числе в районе Киева и Гостомеля. Однако после серьезных потерь их роль изменилась: теперь Ми-8 чаще применяются для эвакуации, поисково-спасательных задач, ударов неуправляемыми ракетами с кабрирования, а также для противодействия беспилотникам и морским дронам.