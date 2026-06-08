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Новости

Село Беловское под Белгородом эвакуируют после взрыва на складе боеприпасов

The Insider
Иллюстрация к материалу

В Белгородском округе эвакуируют жителей села Беловское после взрыва на военном складе боеприпасов, сообщает «Пепел».

Власти обязали покинуть дома «до особого распоряжения» примерно половину жителей села — тех, кто проживает на 18 улицах и в Лесном переулке. Для временного размещения им отведен дом культуры в поселке Разумное.

Ударной волной серьезно повредило местный магазин — внутри обрушился потолок, пострадали товары и оборудование.

Взрыв разметал боеприпасы и их части по всему Беловскому. Жители находят взрывоопасные предметы в огородах и прямо на тротуарах. Один из них обнаружил у стен собственного дома взведенную противопехотную мину ПОМ-2.

Ранее сообщалось о взрыве авиабомбы, однако потом выяснилось, что взрыв произошел именно на складе. На объекте продолжается вторичная детонация.

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