В Севастополе после удара беспилотника загорелась панорама «Оборона Севастополя». Полотно Франца Рубо «практически уничтожено» — Развожаев

В ночь на 10 июня украинский беспилотник атаковал здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» в оккупированном Севастополе. Об этом сообщил назначенный Россией глава городской администрации Михаил Развожаев. По его словам, после удара начался крупный пожар, которому присвоили четвертый ранг сложности.

Развожаев заявил, что в результате атаки «практически уничтожен» один из главных экспонатов музея — панорамное полотно художника Франца Рубо, посвященное обороне Севастополя во время Крымской войны. Независимого подтверждения масштабов повреждений на момент публикации нет.

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин заявил, что панорама Рубо могла быть уничтожена или получить критические повреждения, но точные выводы можно будет сделать только после завершения тушения пожара и экспертной оценки. При этом в сообщении музея причины пожара описаны противоречиво: Смородкин говорит об атаке беспилотника, но затем — о «попадании снаряда в кровлю» здания. Если речь действительно идет о снаряде, это может указывать не на прямое попадание беспилотника, а, например, на ракету ПВО или ее обломки.

По данным ТАСС со ссылкой на местные власти, погибших и пострадавших в результате удара нет. Утром пожар продолжали тушить 83 человека и 22 единицы техники.

Украинские военные на момент публикации не комментировали атаку. Также не сообщалось о возможных целях удара и использованном типе беспилотника.

Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» расположен на Историческом бульваре Севастополя. Его главный экспонат — созданная Францем Рубо панорама длиной более 100 метров и высотой около 14 метров, посвященная одному из эпизодов обороны города во время Крымской войны. Во время Второй мировой войны здание музея было серьезно повреждено, а само полотно частично утрачено. После войны панораму восстановили и вновь открыли для посетителей в 1954 году.

Объекты культурного наследия неоднократно становились жертвами ударов в ходе войны. В мае МВД Украины сообщило, что после российского удара по Киеву были безвозвратно утрачены около 40% экспонатов Национального музея «Чернобыль». По данным украинских властей, тогда также пострадали Национальный художественный музей Украины, Национальная филармония, Национальная музыкальная академия, Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого и другие культурные учреждения.