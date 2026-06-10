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Новости

Украина в ночь на 10 июня атаковала Чебоксары. В городе снова горит оборонный завод «ВНИИР-Прогресс»

The Insider
Пожар после удара по «ВНИИР-Прогресс», 10.06.2026 / Exilenova+

Пожар после удара по «ВНИИР-Прогресс», 10.06.2026 / Exilenova+

Украина в ночь на 10 июня атаковала Чебоксары. Как пишут местные Telegram-каналы, удар пришелся по оборонному предприятию «ВНИИР-Прогресс», которое производит радиоэлектронную технику. 

Ракетный удар по региону подтвердили местные власти: об этом пишет глава Чувашии Олег Николаев. Как сообщают российские Z-каналы и украинские OSINT-ресурсы, город был атакован крылатыми ракетами FP-5 «Фламінго» (1, 2, 3). 

Telegramhttps://t.me/oko_gora/19439

В комментариях к посту Николаева местные жители при этом жалуются, что не все из них получили СМС-уведомления о ракетной опасности.

«Мало того что смс ноль, от них все равно мало толку, они сильно опаздывают. Но у меня стоит оф.приложение МЧС, которое всегда пишет все вовремя, так ни у одного мобильного оператора оно весь июнь не работает, такой вот полезный белый список. Как итог: телефон лежал с ночи до 9 утра без вайфая - на нем вообще абсолютно никакой инфы о том, что в городе какая-то опасность была», — пишет один из пользователей (пунктуация и орфография автора сохранены).

После атаки в городе загорелось предприятие «ВНИИР-Прогресс». Оно производит радиоэлектронную технику, в том числе для нужд российской армии. Среди продукции — антенны «Комета», используемые для защиты дронов «Шахед» и «Герань» от средств радиоэлектронной борьбы, а также спутниковые приемники для ракет «Калибр» и «Искандер».

Завод и ранее попадал под атаку украинских беспилотников и ракет. В первый раз это произошло в июне 2025 года, тогда завод временно приостановил работу. Последний раз предприятие было атаковано в начале мая. 

Помимо Чувашии ВСУ в ночь на 10 июня атаковали и другие регионы России. В Севастополе после удара беспилотника загорелось здание музея-панорамы «Оборона Севастополя», в Самаре — Куйбышевский НПЗ.

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