Украина в ночь на 10 июня атаковала Чебоксары. В городе снова горит оборонный завод «ВНИИР-Прогресс»

Украина в ночь на 10 июня атаковала Чебоксары. Как пишут местные Telegram-каналы, удар пришелся по оборонному предприятию «ВНИИР-Прогресс», которое производит радиоэлектронную технику.
Ракетный удар по региону подтвердили местные власти: об этом пишет глава Чувашии Олег Николаев. Как сообщают российские Z-каналы и украинские OSINT-ресурсы, город был атакован крылатыми ракетами FP-5 «Фламінго» (1, 2, 3).
В комментариях к посту Николаева местные жители при этом жалуются, что не все из них получили СМС-уведомления о ракетной опасности.
«Мало того что смс ноль, от них все равно мало толку, они сильно опаздывают. Но у меня стоит оф.приложение МЧС, которое всегда пишет все вовремя, так ни у одного мобильного оператора оно весь июнь не работает, такой вот полезный белый список. Как итог: телефон лежал с ночи до 9 утра без вайфая - на нем вообще абсолютно никакой инфы о том, что в городе какая-то опасность была», — пишет один из пользователей (пунктуация и орфография автора сохранены).
После атаки в городе загорелось предприятие «ВНИИР-Прогресс». Оно производит радиоэлектронную технику, в том числе для нужд российской армии. Среди продукции — антенны «Комета», используемые для защиты дронов «Шахед» и «Герань» от средств радиоэлектронной борьбы, а также спутниковые приемники для ракет «Калибр» и «Искандер».
Завод и ранее попадал под атаку украинских беспилотников и ракет. В первый раз это произошло в июне 2025 года, тогда завод временно приостановил работу. Последний раз предприятие было атаковано в начале мая.
Помимо Чувашии ВСУ в ночь на 10 июня атаковали и другие регионы России. В Севастополе после удара беспилотника загорелось здание музея-панорамы «Оборона Севастополя», в Самаре — Куйбышевский НПЗ.